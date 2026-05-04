Córdoba se convierte en el epicentro de la música de cámara en la sexta edición del Gala Fest

Córdoba calienta motores para una de las citas culturales más especiales del mes de junio. El Gala Fest regresa con su sexta edición consolidado como uno de los encuentros imprescindibles de la música de cámara en Córdoba de la mano de una programación que reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales en el claustro de la Fundación Antonio Gala.

La cita, impulsada por la propia Fundación junto a su orquesta residente, la Camerata Gala, se celebrará del 10 al 14 de junio bajo la dirección artística de Alejandro Muñoz. El festival, según ha informado la organización en una nota de prensa, contará este año con nombres como Conrado Moya, L’Apothéose Ensemble, Mikhail Milman, Larisa Tedtoeva, Sevilla Guitar Duo y el tenor Marcelo Solís.

Como principal novedad, esta edición incorpora al reconocido compositor Benet Casablancas como presidente de honor del Gala Fest, una figura que "aporta prestigio y una nueva mirada artística a un ciclo que ha ido creciendo hasta convertirse en referencia para los amantes de la música clásica y de cámara", señalan desde la Fundación Gala.

Cinco días de conciertos en la Fundación Gala

El programa arrancará el 10 de junio con el concierto Falla 150º aniversario, a cargo del Sevilla Guitar Duo, formado por los guitarristas Francisco Bernier y Antonio Duro, ambos con una amplia trayectoria como solistas y en formaciones de cámara.

El 11 de junio, el protagonismo será para el violonchelista Mikhail Milman, exsolista de los Virtuosos de Moscú y miembro del Cuarteto Kopelman. Actuará junto a la pianista Larisa Tedtoeva en el programa Dos voces del siglo XX, que incluirá obras de Prokofiev y Shostakóvich.

La música antigua llegará el 12 de junio de la mano de L’Apothéose Ensemble, uno de los grupos más reconocidos del panorama europeo. La formación, integrada por Laura Quesada al traverso, Víctor Martínez al violín, Carla Izquierdo al violonchelo y Asís Márquez al clave, interpretará un repertorio centrado en los Cuartetos de París de Telemann.

Un cierre con estreno de obras

El sábado 13 de junio, el Gala Fest ofrecerá el programa De la ópera a la zarzuela, con el tenor Marcelo Solís, considerado una de las voces emergentes de la lírica nacional. Estará acompañado al piano por José Ángel Onieva.

El broche final llegará el domingo 14 de junio con la actuación de la Camerata Gala y el percusionista Conrado Moya, uno de los solistas de marimba más solicitados actualmente. Bajo la dirección de Alejandro Muñoz, interpretará el concierto para marimba y cuerdas de Emmanuel Séjourné.

El programa de clausura incluirá además la Suite Holberg de Grieg y el estreno de dos obras compuestas para la ocasión por Rafael de Rioja y Nani R. Pavón, compositores residentes de la Fundación Antonio Gala.

Con este amplio programa el Gala Fest se ha consolidado como un referente en el ámbito de la música de cámara "gracias a la calidad de sus intérpretes, la diversidad de su programación y la excepcional acústica del entorno histórico-arquitectónico del claustro de la Fundación Antonio Gala, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para el público", asegura la Fundación.

Los asistentes a los conciertos podrán disfrutar también de una copa de bienvenida cortesía de Bodegas Robles. Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en la web oficial del festival.