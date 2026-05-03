Lucena lanza la sexta edición del Premio Nacional de Poesía Lara Cantizani con tres modalidades y premios en metálico

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), a través de su Delegación de Cultura, ha convocado una nueva edición, la sexta, del Premio Nacional de Poesía Ciudad de Lucena Lara Cantizani, consolidándose como una de las citas destacadas en el panorama literario nacional y como homenaje a la figura del poeta lucentino.

Bases del certamen: tres modalidades

Según recogen las bases del certamen, este premio, que cuenta con tres modalidades, «tiene como objetivo la preservación de la figura de Manuel Lara Cantizani como poeta y precursor de la difusión de autores consagrados y emergentes de la literatura en lengua española».

En primer lugar, la Modalidad A, Premio Nacional de Poesía Lara Cantizani, está dirigida a mayores de 18 años y está dotada con un premio de 3.000 euros y la edición de la obra ganadora; la Modalidad B, Haiku Prometeo (Premio Juvenil), destinada a participantes de entre 14 y 35 años, con un premio de 300 euros, y la Modalidad C, Haiku Sefardí, también con una dotación de 300 euros, está centrada en composiciones inspiradas en la Lucena judía.

Plazo de solicitudes

La solicitud de participación deberá presentarse preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lucena (’https://www.aytolucena.es/lucena/tramites’), mediante instancia general en el Registro de Entrada. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo día 22 de julio.

Jurado

El jurado del premio estará formado por tres personalidades del mundo literario y será incluido el técnico de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que ejercerá la labor de secretario, con voz, pero sin voto. Además, la Delegación de Cultura designará a un comisario/coordinador del premio literario para que el desarrollo del mismo «se ajuste a unos parámetros técnicos, literarios y de correcto funcionamiento».

Como antesala a esta nueva edición, este miércoles 6 de mayo, a las 20.30 horas, la Biblioteca Pública Municipal acogerá el acto de entrega del premio correspondiente a la pasada edición, que recayó en la poeta María Rosal Nadales.