Arte
‘Del álif a la zain’, una muestra dedicada a la caligrafía árabe de vanguardia en Córdoba
La Casa Árabe en Córdoba acoge la exposición colectiva que celebra «la fuerza creativa y la evolución constante de la lengua árabe».
EFE
Una decena de artistas dan a conocer la versatilidad y riqueza de la representación árabe contemporánea en la exposición Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento, una muestra dedicada a la caligrafía árabe de vanguardia.
Del álif a la zain es una exposición colectiva, expuesta en la sede de Casa Árabe en Córdoba, que celebra «la fuerza creativa y la evolución constante de la lengua árabe en la cultura contemporánea», tanto en Oriente Medio y África del Norte como en el ámbito internacional.
Si bien la caligrafía sigue siendo su referencia visual más emblemática, cada vez son más los artistas que trascienden los códigos de la ilustración tradicional y experimentan con letras poéticas, tipografías radicales y estéticas híbridas audaces, según recoge la información facilitada por Casa Árabe.
En este proceso de reinvención continua, el uso del árabe en el arte aborda cuestiones «críticas y universales: las letras se convierten en gestos de posicionamiento cultural, las palabras se despliegan como manifiestos sociales o políticos y el diseño abre nuevos territorios de diálogo».
Además de las obras que componen la muestra, los visitantes podrán descubrir en el Patio de la Palmera de Casa Árabe, un mural realizado por el artista italo-egipcio Mosa One con motivo del Día Mundial del Arte, en el que la caligrafía se funde con la representación animal para interpelar al espectador con la frase ‘Hasta ahora, todo bien, pero ¿dónde está la paz?’.
Esta exposición multidisciplinar permanecerá abierta hasta el próximo 12 de junio.
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