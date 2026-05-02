¿Será Jackson el título de la continuación de esta producción que finaliza justo cuando llega al cenit su protagonista? Habrá que esperar para resolver esa pregunta, pero tiene muchas posibilidades de que esta historia no acabe aquí; supongo que dependerá del recibimiento del público, porque hoy en día el cine como negocio ha suplantado a lo demás.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, recorre un gran segmento de la vida del autor de grandes éxitos musicales como Thriller o Billie Jean, desde sus comienzos, acompañado por sus cuatro hermanos, y bajo las órdenes de un estricto y violento padre, ensayando en casa para ser los Jackson Five, hasta el tortuoso camino que ha de recorrer cuando decide abandonar su familia para emprender una carrera musical en solitario.

El biopic musical se ha convertido en todo un subgénero a partir de exitosos proyectos cinematográficos como los que biografiaron a Elton John, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bob Dylan, Johnny Cash, Bruce Springsteen… aunque yo me quedaría con un título fundamental: Control (Anton Corbijn, 2007), sobre los últimos años de Ian Curtis, líder de Joy Division.

Encarnar a un genio como fue Michael Jackson, alguien que durante la película se dice en varias ocasiones que fue único, no es nada fácil; para ello se ha contratado a su sobrino, Jaafar Jackson, que consigue imitarlo con bastante precisión en gestos, bailes y voz, mientras que para el mismo personaje, de niño, se ha pensado con bastante acierto en Juliano Krue Valdi. Como antagonista, en el papel de ese odioso progenitor, está Colman Domingo. Y equilibrando la balanza, como madre comprensiva, con quien se acurrucaba para ver cine donde inspirarse, nos encontramos a Nia Long.

Está muy conseguido en este drama el retrato de la fragilidad del artista, el esfuerzo y desgaste emocional que supuso para quien fue considerado el más grande, alguien que no quiso salir del País de Nunca Jamás.

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Muchos han echado en falta que no se muestre la cara más oculta y polémica del artista; sin embargo, lo que más me ha sorprendido ha sido no encontrar subtítulos en los temas musicales del filme.