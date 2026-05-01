El Museo de Bellas Artes de Córdoba aporta dos obras de Romero de Torres a la muestra 'Tres visiones de España' en Valladolid

El Museo de Bellas Artes de Córdoba participa con dos obras de Julio Romero de Torres (Pereza andaluza y Mujeres sobre mantón) en la muestra Tres visiones de España. Sorolla, Romero de Torres, Gutiérrez Solana, exposición que se exhibe en la Sala Municipal de exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid.

Según informa el museo cordobés en su web, la exposición está organizada por la Fundación Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Valladolid, y hasta el 28 de junio de 2026 ofrece al público una cuidada selección de 50 obras --cedidas por diferentes colecciones públicas y privadas-- de Joaquín Sorolla, Julio Romero Torres y José Gutiérrez Solana, tres de los grandes referentes de la pintura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La muestra se adentra en tres figuras indispensables de la historia del arte español

Se trata de artistas que, desde lenguajes, estilos y sensibilidades diferentes, ofrecieron visiones propias y complementarias, de una misma nación. Esta propuesta permite al visitante acercarse en un único espacio a tres figuras indispensables de la historia del arte español y dialogar con un momento histórico marcado por el tránsito entre siglos, en el que conviven la tradición y vanguardia, modernismo y regionalismo.

Se propone así un recorrido por tres maneras de entender y representar la realidad de una nación en un momento decisivo de su historia e invita al visitante a reflexionar sobre la diversidad cultural, social y artística que acompañó al país en el tránsito entre dos siglos.

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Obras del museo cordobés

El Museo de Bellas Artes de Córdoba participa en la muestra con Pereza andaluza, óleo sobre tabla, 72,8 x 47,8 cm, y Mujeres sobre mantón, óleo sobre lienzo, 80 x 168 cm. Con estas obras Romero de Torres da forma a un simbolismo profundamente arraigado en las raíces culturales del sur de España, aportando su personal visión de la realidad de su tiempo.