Cine
Filmoteca de Córdoba: ‘Falcon Lake’, ‘Modelo 77’ y ‘El cuento de la princesa Kaguya’ abren la programación en mayo
La sede central de Córdoba acogerá del 5 al 9 de mayo títulos contemporáneos y producciones de animación
La Filmoteca de Andalucía ha presentado la programación de la primera semana de mayo en su sede central de Córdoba, con una propuesta que combina cine contemporáneo y títulos dirigidos a público familiar.
La programación arranca el martes 5 de mayo, a las 19:30 horas, en el marco del ciclo Club de Cine, con la proyección de ‘Falcon Lake’, dirigida por Charlotte Le Bon. Esta ópera prima, presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, ha sido ampliamente reconocida por su sensibilidad y atmósfera, obteniendo el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de los Campos Elíseos y varias nominaciones en los premios del cine canadiense, donde destacó por su fotografía y dirección novel.
El miércoles 6 de mayo, a las 20:00 horas, el ciclo Andalucía Cultura Cine ofrecerá ‘Modelo 77’, de Alberto Rodríguez. La película, ambientada en la cárcel Modelo de Barcelona durante la Transición, fue una de las grandes protagonistas de los Premios Goya, donde obtuvo cinco galardones, entre ellos mejor dirección de producción y mejor maquillaje y peluquería, además de acumular numerosas nominaciones que consolidaron su reconocimiento dentro del cine español reciente.
El viernes 8 de mayo, a las 20:30 horas, tendrá lugar una proyección especial de ‘Falcon Lake’, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de este título que se ha consolidado como una de las revelaciones del cine independiente reciente.
La programación de la semana se completa el sábado 9 de mayo, a las 19:30 horas, con el ciclo ‘Filmoteca Junior’, que propone ‘El cuento de la princesa Kaguya’, dirigida por Isao Takahata. Esta producción del Studio Ghibli fue nominada al Premio Óscar a la mejor película de animación y obtuvo el reconocimiento de la crítica internacional por su delicado estilo visual inspirado en la acuarela y su profundidad narrativa.
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