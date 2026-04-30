Cortometrajes de hasta 30 minutos podrán presentarse en 'La Imagen del Sur' de Córdoba

CIC Batá ha abierto la convocatoria para la presentación de películas a la vigésimo primera edición de la Muestra de Cine Social La Imagen del Sur, que se celebrará en Córdoba durante el próximo mes de noviembre.

Como principal novedad, en esta edición únicamente se admitirán cortometrajes de hasta 30 minutos de duración, incluidos los créditos. Podrán presentarse obras audiovisuales en cualquier formato —documental, ficción, animación u otros— producidas entre 2024 y 2026, siempre que cuenten con subtítulos en español, independientemente del idioma original.

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en la web del proyecto, y la inscripción de los trabajos deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Click for Festivals.

En la pasada edición, la muestra recibió 189 películas procedentes de los cinco continentes, consolidándose como un espacio de referencia para el cine social y comprometido.

Especial atención a la infancia

Las obras deberán tratar temáticas vinculadas al cine social, articuladas en dos secciones. La primera, de cine social temático, abarca ámbitos como los derechos humanos, la equidad de género, la justicia social, el medio ambiente y la ecología, la diversidad cultural o los movimientos sociales y las luchas políticas.

También tienen cabida la comunicación y la ciudadanía, la soberanía alimentaria y el empoderamiento del campesinado, los derechos e identidad de los pueblos originarios, las nuevas economías e iniciativas de innovación social, el turismo responsable, la salud y los cuidados, la construcción de la paz mundial y sus consecuencias, o la importancia de los territorios rurales desde una perspectiva de sostenibilidad.

Fotograma de una de las producciones de la edición anterior. / Córdoba

La segunda sección pone el foco en la infancia y la juventud, otorgando especial relevancia a los trabajos dirigidos a este público o realizados por niñas, niños y jóvenes sobre las temáticas anteriores, apostando así por fomentar su participación como creadores.

Hasta el 30 de junio

El plazo de recepción de películas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. La selección, resuelta por un comité formado por profesionales del cine y la comunicación, agentes de educación y cooperación, centros educativos y representantes de organizaciones sociales, se dará a conocer en septiembre a través de las páginas web de CIC Batá (www.cicbata.org) y del proyecto (www.imagenesdelsur.tv).

La muestra mantiene su carácter no competitivo y su formato de cine-foro, con el objetivo de favorecer el diálogo entre el público y las personas creadoras, así como generar reflexión colectiva sobre los distintos retos sociales. En caso de selección, las producciones cederán sus derechos de proyección para las actividades de la muestra en Andalucía, todas ellas de carácter gratuito y con fines sociales y educativos.

La 21ª edición de La Imagen del Sur cuenta con financiación del Ayuntamiento de Córdoba. Además, colabora la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Filmoteca de Andalucía.