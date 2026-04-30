La Cátedra de Flamencología de la UCO entrega los Premios Córdoba de Arte Flamenco a la docencia, la investigación y la divulgación

La Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este jueves por la tarde el acto de entrega de los 3º Premios Córdoba de Arte Flamenco Universidad de Córdoba Caja Rural del Sur, unos galardones que distinguen aportaciones destacadas en la docencia, la investigación y la divulgación del arte jondo.

La ceremonia ha tenido lugar en el salón de actos de la Universidad de Córdoba, donde se han reunido representantes del ámbito universitario, cultural y flamenco para reconocer la trayectoria de artistas, investigadores y entidades vinculadas al flamenco en Córdoba.

Marina Heredia, Rocío Molina y Serranito, premiados por su labor docente

En esta tercera edición, los premios han distinguido a Marina Heredia Ríos en la modalidad Docentia al cante, a Rocío Molina Cruz en la categoría Docentia al baile y a Víctor Monge Serranito en el apartado Docentia a la guitarra.

Actuación en la gala de entrega de los Premios Córdoba de Arte Flamenco. / CÓRDOBA

Estos reconocimientos ponen el foco en la transmisión del conocimiento flamenco, una tarea clave para preservar y renovar un arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y profundamente ligado a la identidad cultural de Andalucía.

La entrega de premios ha contado con la presencia del director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, David Pino; el vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo; y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

Investigación y divulgación del flamenco

Además de las modalidades dedicadas a la enseñanza artística, el jurado ha reconocido a Faustino Núñez en la categoría Scientia a la investigación, por su aportación al estudio del flamenco, y al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, galardonado en la modalidad Scientia a la divulgación.

Este último reconocimiento subraya la importancia de una cita histórica para la ciudad, vinculada a la proyección de Córdoba como referente del arte flamenco y como espacio de encuentro para cantaores, bailaores, guitarristas, estudiosos y aficionados.

El acto, presentado por el periodista Juan Garrido, ha incluido actuaciones artísticas de Francisco Prieto Currito, Sara Denez, Luis Medina, Richard Gutiérrez y Alberto Parraguilla, que han puesto el acompañamiento musical y escénico a una tarde dedicada al flamenco.

Los Premios Córdoba de Arte Flamenco nacen del convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur, entidad patrocinadora del certamen. En ediciones anteriores fueron reconocidas figuras y entidades como Luis de Córdoba, Arcángel, Merche Esmeralda, Paco Cepero, la Bienal de Sevilla o el medio especializado Expoflamenco.

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Con esta nueva edición, Córdoba refuerza su papel como ciudad comprometida con la conservación, el estudio y la difusión del flamenco, un patrimonio vivo que sigue creciendo desde las aulas, los escenarios y la participación de la ciudadanía.