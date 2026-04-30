El Ballet Flamenco de Andalucía llevará el espectáculo ‘Tierra Bendita’ a Londres y Manchester

El Ballet Flamenco de Andalucía que tendrá lugar del 13 al 30 de junio. Concretamente, los días 26 y 27 pondrá en escena la suite flamenca ‘Tierra Bendita’ en el Sadler's Wells Theatre de Londres, y el día 30 en el Lyric Theatre de Manchester.

Con este espectáculo –‘Tierra Bendita’-, el Ballet llegará a Reino Unido tras una exitosa gira internacional que inició en el Teatro Nescafé de Chile en 2025, y con la que ha recorrido Francia, Marruecos, Estados Unidos y otros países latinoamericanos. En lo que va de año, la compañía andaluza ha actuado, entre otros escenarios, en Luxemburgo con la propuesta ‘Pineda. Romance popular en tres estampas’ y, en el Teatro Central de Sevilla, donde recientemente ha estrenado ‘Flamenco Patrimonio’.

Según ha explicado la directora del Ballet Flamenco de Andalucía en el acto de presentación del Flamenco Festival de Londres 2026, en el que han participado el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, ‘Tierra Bendita’ condensa “la esencia del flamenco, entre la tradición y la modernidad, lo antiguo y lo nuevo”. El montaje realza cantes y bailes arraigados en distintas localidades andaluzas, que han servido de inspiración para una propuesta escénica en la que participan músicos y bailaores de la compañía.

Por su parte, Vélez ha destacado que “el Ballet Flamenco es, sin duda, uno de los mejores embajadores del flamenco y su presencia en escenarios internacionales de primer nivel, como es el Flamenco Festival de Londres, que cumple su vigésimo primera edición, supone una nueva oportunidad para seguir difundiendo el arte jondo”. En esta ocasión, el Ballet mostrará al público londinense el segundo de los cuatro espectáculos creados hasta ahora por Patricia Guerrero al frente de la compañía.

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Para el espectáculo ‘Tierra Bendita’, Guerrero ha contado con la colaboración del guitarrista Dani de Morón, autor del tema que da título a la obra, y con el bailaor Eduardo Leal como maestro repetidor. El cuerpo de baile que llevará la propuesta a escena en Londres está integrado por Adriana Gómez, Alberto López, Alejandro Fernández Pecino, Alicia Gavilán, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Claudia ‘La Debla’, Hugo Aguilar, María Carrasco, Natalia Alcalá y Sofía Suárez. El cante correrá a cargo de Amparo Lagares y Niño de Gines; las guitarras, de Jesús Rodríguez y José Luis Medina; y la percusión, de David “Chupete”.