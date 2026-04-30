El Ayuntamiento de Baena convoca el 2º Concurso de Pintura al Aire Libre dentro del programa Baena en mayo

El delegado de Juventud del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, ha presentado en rueda de prensa la convocatoria del 2º Concurso de Pintura al Aire Libre, una iniciativa enmarcada en el programa cultural Baena en mayo, que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2026 en el municipio.

El certamen, impulsado por la Delegación de Juventud, tiene como objetivo fomentar la creación artística y promover las artes plásticas, especialmente la pintura, tanto en el ámbito amateur como profesional.

Durante su intervención, Domingo Castro ha detallado que podrán participar todas aquellas personas mayores de 14 años, sin distinción de nivel artístico. El plazo de inscripción se abre desde hoy, 15 de abril, y permanecerá abierto hasta el 29 de mayo a las 14.00 horas, mediante solicitud en el Registro General del Ayuntamiento o a través de los canales habilitados en la web municipal.

Una vez formalizada la inscripción, los participantes deberán recoger su soporte de trabajo, que será sellado y numerado por la organización para garantizar el cumplimiento de las bases.

Desarrollo del concurso en una sola jornada

El concurso se celebrará íntegramente el 31 de mayo de 2026, con el siguiente programa. Inicio de la creación artística desde las 09:30 horas. Entrega de obras: de 16.00 a 17.00 horas. Deliberación del jurado: de 17.15 a 18.15 horas. Lectura del fallo y entrega de premios: a las 18:30 horas

El jurado estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico y su decisión será inapelable.

Temática y condiciones técnicas

Las obras deberán estar inspiradas en el entorno y la vida urbana vinculada a Baena en mayo, incluyendo calles, plazas y elementos decorativos o florales del municipio durante las fechas del evento.

No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos ni referencias fotográficas durante la ejecución de las obras, debiendo realizarse exclusivamente in situ. El soporte será rígido, blanco y montado sobre bastidor, con dimensiones comprendidas entre 60 y 120 centímetros.

Los participantes deberán aportar todo el material necesario para la creación de sus obras, así como responsabilizarse de la limpieza del espacio de trabajo.

Premios y exposición de obras

El concurso contará con los siguientes premios: Primer premio 600 euros y diploma acreditativo. Segundo premio 400 euros y diploma acreditativo. Tercer premio 300 euros y diploma acreditativo

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Las obras galardonadas pasarán a ser propiedad de la organización y quedarán expuestas en dependencias municipales, como el Ayuntamiento o la Biblioteca Municipal de Baena.