Vicente Amigo y Siloé cuelgan el cartel de entradas agotadas en el 45ª Festival de la Guitarra de Córdoba

El Festival de la Guitarra de Córdoba encara su 45ª edición con los primeros llenos confirmados y una programación que vuelve a convertir a la ciudad en un gran escenario musical. Según ha informado el IMAE en una nota de prensa, Vicente Amigo ha agotado las dos noches del ciclo previo, previstas para los días 25 y 26 de junio, mientras que Siloé ha colgado ya el cartel de entradas agotadas para su concierto del 5 de julio.

Organizado por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) y fundado en 1981, el Festival se celebrará del 1 al 11 de julio en espacios emblemáticos como el Gran Teatro, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, además de contar con un prólogo musical a finales de junio.

Vicente Amigo, Hijo Adoptivo de Córdoba, dos veces ganador del Grammy Latino y Medalla de Oro de las Bellas Artes, protagonizará el arranque de la cita el 25 y 26 de junio. El guitarrista cordobés, una de las figuras más reconocidas del flamenco contemporáneo, protagonizará dos noches ya agotadas que funcionan como declaración de intenciones del Festival: la guitarra como raíz, identidad y proyección internacional de Córdoba.

Siloé, durante una actuación en el Festival Internacional de Priego. / R.C.C.

Por su parte, Siloé —cuya música fue recomendada públicamente por Coldplay y que en 2024 superó los cien conciertos en España— desembarca con Santa Trinidad, el trabajo que ha consagrado al trío vallisoletano como una de las mejores bandas en directo del país, el 5 de julio en La Axerquía, con todas las entradas agotadas.