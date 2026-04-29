'Trazos florales' en Córdoba, una selección de pinturas que explora el lenguaje plástico a través de detalles de flores

El Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba acoge hasta el próximo 15 de mayo la exposición Trazos florales, una muestra de la artista Gema Climent que podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

La exposición reúne una selección de obras en las que la creadora explora el lenguaje plástico a través de motivos florales, ofreciendo al visitante una mirada personal que combina sensibilidad, técnica y experimentación en el ámbito de la pintura y la obra gráfica.

Catedrática de Grabado con numerosos galardones

Gema Climent, nacida en Abenójar (Ciudad Real) en 1963, es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Valencia en la especialidad de Pintura. Posteriormente amplió su formación con una segunda especialidad en Grabado, un Máster en Artes Gráficas y el título de Doctora en Bellas Artes. Desde 1992 desarrolla su labor docente en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde actualmente es Catedrática de Grabado en la Universidad de Sevilla.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre los que destacan el tercer premio de Pintura Rápida de Paisaje al Aire Libre de Rubielos de Mora (1990), el tercer premio en la Sección Nacional del XLVIII Salón de Arte de Puertollano (1997), el Premio Nacional del Certamen de Pintura Rápida de Castellar (2000), el Primer Premio Cultural Antares de la Ciudad de Sevilla (2003) y el Primer Premio Nacional de Pintura del LXIV Salón de Arte “Ciudad de Puertollano” (2013).

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Su carrera artística cuenta además con una amplia trayectoria expositiva, con muestras individuales en espacios de referencia como la Galería Infantas de Madrid, la Galería de Arte Álvaro de Sevilla, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha, el Palacio Pimentel de Valladolid o el Museo de Puertollano, entre otros. En los últimos años ha continuado desarrollando exposiciones centradas en la obra gráfica y los procesos experimentales en distintas instituciones culturales.