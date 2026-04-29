Mozart, Bach y Haydn resonarán en la Mezquita-Catedral para celebrar los 50 años del Hospital Reina Sofía

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba celebrará este jueves, 30 de abril, una de las principales citas culturales de su 50 aniversario con un concierto conmemorativo en la Mezquita-Catedral. Según ha informado el centro sanitario, el acto reunirá a autoridades, profesionales del hospital e integrantes de la comunidad universitaria en torno a la música, la cultura y el reconocimiento a cinco décadas de historia al servicio de la ciudad.

La cita comenzará a las 20.00 horas en este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad y contará con la asistencia prevista de alrededor de mil personas. Además, el concierto podrá seguirse en directo a través de YouTube y Facebook, lo que permitirá que la ciudadanía cordobesa pueda sumarse también a esta celebración desde sus hogares.

Mozart, Bach y Haydn para celebrar 50 años del Reina Sofía

El programa tendrá un marcado carácter sinfónico-coral y estará protagonizado por la Orquesta de Córdoba, el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba y solistas y directores de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El repertorio incluirá obras de Mozart, Bach y Haydn, en una propuesta artística diseñada para conmemorar una efeméride especialmente simbólica para Córdoba.

Antes del inicio del concierto intervendrán el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; y el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño Tarradas. Durante el acto, el gerente dará lectura a la carta remitida por Su Majestad la Reina Sofía con motivo del aniversario del hospital.

Triviño ha destacado que “este concierto tan especial simboliza la esencia de nuestro aniversario: una celebración que compartimos con Córdoba y nos permite poner en valor nuestra trayectoria”. El gerente ha subrayado además que la música “tiene una capacidad única para acompañar, emocionar y generar bienestar”, valores que ha vinculado directamente con la atención a los pacientes.

Salud, universidad y cultura en un mismo escenario

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha puesto el acento en la colaboración institucional y ha señalado que “la alianza entre el hospital y la universidad es una de las grandes fortalezas de Córdoba”. En este sentido, ha defendido que el concierto refleja cómo la ciencia, la salud y la cultura pueden avanzar juntas al servicio de la sociedad.

En la presentación también ha participado Roberto Pálmer, gerente de la Orquesta de Córdoba, quien ha explicado que la institución quiso implicarse desde el primer momento en esta propuesta, en la que participan hasta seis entidades. Según ha detallado, el convenio con la Escuela Superior de Música Reina Sofía permitirá que el concierto sea dirigido por alumnado de la Cátedra de Dirección Zubin Mehta y cuente con cuatro solistas vocales de la propia escuela.

A esta colaboración se suma la Universidad de Córdoba, con el Coro Averroes; el Cabildo Catedral, que facilita la celebración en la Mezquita-Catedral y aporta la dotación técnica y la retransmisión en streaming; y la Fundación Kutxabank, que respalda la iniciativa dentro de la conmemoración del 50 aniversario del Hospital Reina Sofía.

Desde el Cabildo Catedral se ha resaltado el valor simbólico del espacio elegido, por su condición de lugar de encuentro entre historia y cultura. Por su parte, el decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Óscar Colomina, ha destacado la singularidad del concierto y el honor que supone para la institución formar parte de las actividades de esta efeméride.