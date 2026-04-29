Córdoba acoge la extensión del Festival de Cine Africano con proyecciones sobre memoria y justicia social en la Filmoteca

El cine africano volverá a mirar de frente a Córdoba con historias sobre infancia, memoria, mujeres, colonialismo y justicia social. El Festival de Cine Africano-FCAT, en colaboración con la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía, organizará los días 2, 3 y 4 de junio la extensión cordobesa del certamen, que llega a la ciudad por segundo año consecutivo.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la Filmoteca de Andalucía será el escenario de las proyecciones, con sesiones matinales dirigidas a escolares y pases de tarde para el público adulto. Córdoba se suma así a otras sedes satélite del FCAT, como El Puerto de Santa María, Algeciras, Madrid y Sevilla, que acogerán parte de la programación de esta edición.

La 23ª edición del Festival de Cine Africano se celebrará en Tarifa y Tánger entre el 22 y el 30 de mayo, por lo que la cita cordobesa tendrá lugar inmediatamente después, consolidando la presencia del certamen en la capital cordobesa.

Sesiones para escolares en la Filmoteca de Andalucía

Los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, a las 9.30 horas, se celebrará el Espacio Escuela, una programación dirigida a estudiantes de institutos a partir de 14 años. Los centros interesados deberán realizar reserva previa a través del correo educacion@fcat.es.

La película seleccionada para estas sesiones será Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado), del director Zaven Najjar, que estará presente en Córdoba. Se trata de una adaptación de la novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000.

El filme de animación aborda la crudeza de la vida de un niño soldado y la pérdida de la inocencia a través de la historia de Birahima, un menor huérfano de unos diez años que vive en Costa de Marfil.

Películas africanas para el público adulto en Córdoba

La programación vespertina arrancará el martes 2 de junio con My Father’s Shadow (La sombra de mi padre), de Akinola Davis, una película fuera de concurso en la sección oficial de esta edición del FCAT. La obra se adentra en los secretos de un padre poderoso en Lagos, Nigeria, y en la relación de sus hijos con una herencia emocional compleja.

El miércoles 3 de junio, a las 20.30 horas, la Filmoteca proyectará One Woman One Bra (Una mujer, un sujetador), de Vincho Nchogu, una ficción de Kenia y Nigeria que utiliza la ironía para reflexionar sobre las expectativas impuestas al cuerpo de las mujeres en Nairobi. La historia sigue a una mujer masái que lucha por conservar sus tierras en un pueblo de Kenia.

La extensión cordobesa se cerrará con Furcy, né libre (Furcy, nacido libre), del director francés Abd Al Malik, que también estará presente en Córdoba para acompañar la proyección. La película está basada en hechos reales y recupera un episodio poco conocido de la historia judicial francesa y colonial.

Ambientada en la Isla de la Reunión en 1817, la cinta narra la vida de Furcy, un hombre esclavizado que descubre, tras la muerte de su madre, documentos que prueban que ella era legalmente libre antes de que él naciera. A partir de ahí comienza una larga batalla judicial de casi 30 años que llegó hasta las más altas cortes de París.

Noticias relacionadas

Además de director de cine, Abd Al Malik es una de las figuras más versátiles de la cultura francesa contemporánea, con una trayectoria vinculada a la música, la literatura y el activismo social, siempre con atención a la identidad, la espiritualidad y la justicia.