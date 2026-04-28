El poeta lucentino Jacob Lorenzo gana el Premio Internacional Adolfo Utor Acevedo con 'La casa de la luz'

Jacob Lorenzo, poeta lucentino de extensa y prolífica trayectoria, ha sumado a su palmarés el Premio Internacional Adolfo Utor Acevedo. La casa de la luz ha sido la obra ganadora, en la modalidad de lengua española. A este certamen han concurrido casi 1.200 libros de países como Argentina, Australia o Brasil, aparte de España.

Fundación Balearia patrocina este certamen de fuerte repercusión que regresaba tras un paréntesis de seis años, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de quien fuera profesor, concejal y primer presidente de la Casa de Andalucía en Denia.

Lorenzo obtiene una recompensa de 5.000 euros y su trabajo será publicado por la editorial Godall de Tarragona. La casa de la luz, según ha resumido el propio autor, supone "un canto a la esperanza" y, entre sus versos, "la patria infinita de la infancia nos une a todos", confesando la presencia de diversos trazos autobiográficos.

El escritor lucentino, durante la gala celebrada el pasado 24 de abril en la Sala Androna de Balearia Port, entre unos 200 asistentes, incidió en la responsabilidad del poeta de "construir refugios" y, al mismo tiempo, "escribir con honestidad" sobre sus experiencias vitales, alejándose, agregó, de "imposturas". El premio fue entregado por Pepa Reyes, viuda de Pedro Ayala, quien ejerció como concejala de Denia y miembro activo de la Casa de Andalucía.

Biografía

Jacob Lorenzo es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, gestor cultural y editor, y atesora numerosos galardones en la esfera nacional, así como otros cuatro premios de envergadura internacional. Simultáneamente, dirige varias colecciones poéticas.

En esta misma 25.ª edición de este premio literario, organizado conjuntamente por la Fundación Balearia y la Casa de Andalucía de Denia en la categoría de valenciano, ha logrado alzarse con el máximo reconocimiento Magda Añón, con la obra titulada Blanca de Saia.