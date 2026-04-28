'Liternatura' celebra en Córdoba el diálogo entre cine, literatura y naturaleza con figuras como Manuel Gutiérrez Aragón

El Palacio de la Merced ha acogido este martes la inauguración de una nueva edición de Liternatura, un programa que profundiza en la relación entre cine, la literatura y la naturaleza, a través de proyecciones y diálogos entre el público y personas del ámbito cultural. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que este ciclo “nace con la vocación de ser un alto en el camino , no es solo un evento cultural, es un acto de defensa de nuestro entorno a través de la mirada de los mejores intelectuales, novelistas y cineastas de nuestro país”.

Este año, Córdoba recibirá a dos figuras “que encarnan a la perfección esa mente crítica y libre que tanto necesitamos”, dijo Fuentes, refiriéndose al periodista y escritor Javier Rioyo y el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón. “Sus películas son clásicos indiscutibles. Pensar en su obra es pensar en la fuerza de El corazón del bosque y hoy tenemos el privilegio de escucharles debatir sobre ese bosque como símbolo cinematográfico”, ha recalcado.

Autoridades y creadores, en la inauguración del programa 'Liternatura'. / Manuel Murillo

Este martes 28, la jornada se titula El bosque como símbolo cinematográfico y se proyectará la cinta La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón. A continuación, habrá un diálogo que contará con el propio director y con Javier Rioyo, “crítico de cine entre los más importantes a nivel nacional e incluso internacional”.

El miércoles 29 de abril, la jornada llevará por título La naturaleza, mujer y madre y se proyectará el documental Doñana, obra de Carmen Rodríguez en la que destaca la fotografía de Joaquín Gutiérrez Acha. La cinta introduce al espectador en este ecosistema para que pueda conocer la relación entre el medio y los animales que lo habitan. Según López Andrada “el coloquio contará con la participación de dos biólogas y defensoras de la naturaleza y el medio ambiente como son Dina Garzón y Concha López”.

La España vacía y el mundo rural

Finalmente, 30 de abril se abordará el tema La España vacía ¿un concepto urbanita? a través del documental El cielo gira, de Mercedes Álvarez. El diálogo posterior contará con la participación de la autora y también de destacadas escritoras que han tratado el mundo rural como Marta Sanz y la cordobesa Azahara Palomeque.

Público asistente a la inauguración del programa 'Liternatura'. / Manuel Murillo

Por último, en representación de la Asociación Cine Cercano, Consuelo Borreguero ha insistido en que “el tema medioambiental nos interesa especialmente por eso hemos preparado un programa que será del gusto de todo el mundo. Estamos hablando de naturaleza, conservacionismo y medio ambiente”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “creemos que son tres películas muy interesantes para el tema que nos ocupa y tenemos mucho interés en compartir el debate que se va a generar”.

Fuentes ha subrayado que “Córdoba se convierte en el epicentro de ese diálogo necesario, un centro de difusión de las letras hispánicas donde el ensayo, el documentalismo y la narrativa se den la mano para proteger nuestra memoria rural”. “A lo largo de estas jornadas, exploraremos diversas visiones de este vínculo. Pasaremos de la visión maternal y femenina de la naturaleza como refugio de felicidad, de la mano de voces como las de Dina Garzón y Concha López-Llamas hasta llegar a la reflexión necesaria de la España vaciada con Mercedes Álvarez , Azahar Palomeque y Marta Sanz”, ha señalado.

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Todas las proyecciones y charlas posteriores tendrán lugar en el Salón de Actos del Palacio de la Merced a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.