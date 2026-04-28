El Centro Andaluz de las Letras programa a Juan Antonio Bernier con motivo de la reedición de su libro ‘Así procede el pájaro’, Premio Ojo Crítico 2005

El Centro Andaluz de las Letras finaliza el mes de abril con una actividad protagonizada por el cordobés Juan Antonio Bernier dentro del ciclo Poesía en el Centro. Bernier hablará de la reedición de su libro Así procede el pájaro (Editorial Pre-Textos) veinte años después de recibir el Premio Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional de España en 2005. La cita literaria contará con el escritor Xavier Guillén y la artista María Jesús Garcés, que acompañarán al autor en la Biblioteca ‘Grupo Cántico el 29 de abril a las 19.00 horas.

Tras dos décadas desde que viera la luz Así procede el pájaro, vuelve a las librerías una cuidada edición de la obra que marcó la trayectoria del joven poeta y posicionó como autor prometedor. Juan Antonio Bernier se aparta en estos poemas de la retórica superflua y apuesta por un verso depurado, con imágenes precisas, donde cada elemento está sometido a una fuerte exigencia de condensación.

La obra poética de Juan Antonio Bernier consta de varios títulos, como La costa de los sueños, Árboles con tronco pintado de blanco, Letra y nube, Breves erizos verdes y Fruto previo, con el que obtuvo el Premio de Poesía Ciudad de Estepona. Además, ha realizado incursiones en el ensayo y colabora con pintores, músicos y cineastas.

Labor de traductor

En su labor de traductor ha publicado ‘Poesía escogida de Giorgio Caproni’ en colaboración con Juan Carlos Reche, la poesía reunida de Danila Stoyánova bajo el título ‘Recuerdo de un sueño’, ‘Decimal Blanco’ del poeta belga Jean Daive, y ‘Las alas del heraldo’ del aclamado poeta búlgaro Boris Hristov. Ha recogido el Premio Nacional de Difusión de la Lectura por su papel como director del festival internacional ‘Cosmopoética, poetas del mundo en Córdoba’ junto a Carlos Pardo y Fruela Fernández.

Noticias relacionadas

Bernier hablará de esta obra y de su trayectoria junto al escritor Xavier Guillén, autor de Mar negro, Amo de casa y Arte de hablar, y junto a la artista María Jesús Garcés, programadora del proyecto La Habitación Número 13 en Iberostar Las Letras Madrid y miembro del consejo rector de la Fundación Botí de Artes Plásticas.