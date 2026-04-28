La Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba clausura el curso 2025/2026 con cante y guitarra

El flamenco ha ocupado este martes un lugar central en la vida cultural de la Universidad de Córdoba (UCO). La Cátedra de Flamencología Agustín Gómez de la UCO ha celebrado la clausura del curso 2025/2026 en el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, en una sesión que reunió a representantes institucionales, comunidad universitaria y amantes del arte jondo.

El acto ha contado con la intervención del vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, Antonio José Arenas Casas; la delegada de Educación e Infancia y Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Narcisa Ruiz Rodríguez; y el director de la Cátedra de Flamencología Agustín Gómez, David Pino Illanes.

Córdoba refuerza su vínculo con el flamenco desde la universidad

La clausura sirvió para poner en valor el papel de la Universidad de Córdoba en la difusión, estudio y conservación del flamenco, una expresión artística declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y profundamente ligada a la identidad cultural andaluza.

La Cátedra de Flamencología se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la investigación, la formación y la práctica artística, acercando el flamenco tanto al ámbito académico como a la ciudadanía cordobesa. Su actividad contribuye a mantener vivo un patrimonio que forma parte de la memoria cultural de Córdoba y de Andalucía.

Ezequiel Martínez y Chaparro de Málaga ponen el broche artístico

La sesión de clausura incluyó también la intervención del cantaor Ezequiel Martínez y del guitarrista Chaparro de Málaga, que aportaron el componente artístico a una cita marcada por el reconocimiento al flamenco como disciplina cultural, educativa y social.

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Con esta clausura, la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba cierra el curso 2025/2026 reforzando su compromiso con la formación, la divulgación y la defensa del arte flamenco como una seña de identidad compartida por la comunidad universitaria y la ciudad.