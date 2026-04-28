Averroes en versión danza: Danzabril sube el telón del Gran Teatro esta tarde con cuatro obras que hablan de feminismo, felicidad, razón y fe

57 alumnos darán vida a las cuatro piezas creadas este año en la tercera edición del programa Danzabril, que además de conmemorar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, este año rendirá homenaje a la figura de Averroes, igual que el pasado lo hizo a Julio Romero de Torres. La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas, Isabel Albás, y la directora del Conservatorio Profesional Luis del Río, Lucía Luque, han dado a conocer esta mañana, horas antes de que suba el telón en el Gran Teatro de Córdoba a las 20.00 horas, los detalles de las obras creadas para la ocasión por artistas consagrados en esta disciplina como María Cabeza de Vaca en danza contemporánea, Iván Delgado en danza clásica, la compañía La Itinerante (formada por Cristian Martín y Daniel Doña) en danza española y Lucía La Piñona en flamenco, que no ha podido asistir a la presentación.

Los casi sesenta alumnos de los últimos cursos de Danza del Conservatorio se han puesto a las órdenes de los coreógrafos para crear una serie de piezas inspiradas en la obra del filósofo y científico cordobés del siglo XII por encargo del IMAE, que según Albás, quiere que en este Año Averroes "se hable de este personaje histórico para que se lea y se transmita el conocimiento que nos legó".

Aunque el reto de tomar la obra de Averroes y crear con ella una pieza de danza no era reto baladí, los coreógrafos investigaron a fondo sus textos y el resultado se llama La ruina, Eco de luz, Danza oscura y Diálogo entre la fe y la razón.

Presentación de Danzabril, que se presenta esta tarde a las 20 horas en el Gran Teatro. / AJ González

En La ruina, María Cabeza de vaca desarrolla "la idea de felicidad de Averroes, para quien la felicidad venía de la sabiduría y en contra posición, la ignorancia generaba miedo, odio y violencia". Estas palabras fueron su inspiración para una pieza de 15 minutos interpretada por doce bailarines que exhiben "la energía, el impulso vital para salir adelante en tiempos difíciles que mueve al ser humano, una ceremonia de invocación y un ritual de resistencia que revela cómo hace falta una explosión de energía en el principio para llegar al final a la calma".

Iván Delgado, por su parte, ha ideado Eco de luz, una pieza de danza clásica en la que ha intentado "poner el valor el pensamiento de Averroes, y en concreto, sus valores, invitando a las nuevas generaciones a que piensen, observen, escuchen y reflexionen de forma crítica sobre sus propios pensamientos". Defiende así, el conocimiento como una forma liberadora. Para ello, igual que ha llamado a los bailarines a superar el conocimiento técnico para abundar en los valores que aporta Averroes, su propuesta pretende "que quien asista al espectáculo no se quede solo con el entretenimiento sino que reflexione a partir de la simbología que ha usado".

Daniel Doña, de La Itinerante, ha explicado que Danza oscura, parte de la premisa de que Averroes defendía los derechos de la mujer ya en el siglo XII. Según la investigación que realizaron, "nos llamó la atención que ya en esa época alguien peleaba por las mujeres", algo que les ha servido en su particular propuesta feminista para crear una pieza de danza española "que tenga vigencia en el presente". Así, ha surgido una pieza "colectiva de 15 mujeres y un hombre que habla de la sororidad y de la necesidad de superar los prejuicios de género".

La cuarta pieza es obra de Lucía La Piñona, enmarca en el género flamenco, y titulada Diálogo entre la fe y la razón, un título que tiene que ver con la búsqueda de Averroes de ese equilibrio entre ambos valores, algo que le llevó a ser desterrado y exiliado hacia el final de su vida, debido a una ola de fanatismo almohade en Al-Ándalus, y que hizo que sus obras de lógica y metafísica fueran prohibidas.

Los coreógrafos han trabajado con el alumnado solo dos semanas para crear estas piezas, "todo un reto", ya que no son profesionales, si bien este trabajo les ha dado, tal y como ha destacado Lucía Luque, "la oportunidad de trabajar en la producción de un espectáculo de la mano de grandes profesionales".

Las personas interesadas, pueden comprar sus entradas en los canales habituales al precio de 10 euros. La iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones como la Diputación de Córdoba, a quien Lucía Luque ha lanzado el guante en la rueda de prensa para que en próximas ediciones, Danzabril no se quede solo en la capital y salga a los pueblos.