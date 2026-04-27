Territonos 2026 busca diez intérpretes solistas con repertorio original para una nueva edición de residencia musical en Priego de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha presentado este lunes una nueva edición de TerriTonos. Raíces sonoras, residencia musical que se celebrará en Priego de Córdoba del 14 al 20 de septiembre de 2026 y que abre su convocatoria para la participación de los artistas solistas con repertorio original que buscan tiempo, contexto y acompañamiento para desarrollar su proyecto. El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que “esta iniciativa se consolida y mantiene el núcleo que definió su primera edición, una semana intensiva de creación, convivencia artística, formación y acompañamiento profesional en un entorno rural con identidad propia”.

Según informa la institución provincial en una nota, en la pasada edición, diez artistas trabajaron durante una semana en el desarrollo de composiciones originales inspiradas en el municipio, participaron en sesiones formativas y creativas con músicos de referencia y culminaron la experiencia en una gala final abierta al público en el Teatro Victoria. A eso se sumó la grabación audiovisual de las piezas en distintos espacios patrimoniales de la localidad, generando un resultado artístico que trascendía la propia residencia y proyectaba la imagen de Priego a través de la música. Duque ha recalcado que “con esta base, la segunda edición da un paso más y refuerza su apuesta por apoyar a artistas emergentes que trabajan desde la autoría, la singularidad y el vínculo con su obra”.

Presentación del programa 'Territonos. Raíces Sonoras'. / CÓRDOBA

¿Quién puede participar?

La convocatoria está dirigida a artistas solistas residentes en España, sin límite de edad, que desarrollan repertorio 100 por cien original y no tengan contrato discográfico, editorial ni de management. No existe limitación de género musical, lo que abre la residencia a propuestas diversas y a distintas formas de entender la creación contemporánea. El director de TerriTonos, Dany Ruz, ha señalado que esta iniciativa no se plantea únicamente como un espacio de exhibición, sino como un lugar real de trabajo para la música original, una semana para convivir, compartir procesos y avanzar en una obra propia desde un contexto que combina, creación contemporánea, acompañamiento profesional y territorio”.

Diez proyectos musicales

En total, se seleccionarán diez proyectos musicales, distribuidos con el objeto de favorecer tanto la proyección nacional como la presencia del talento más cercano al territorio teniendo como preferencia cuatro proyectos de la provincia de Córdoba, tres del resto de Andalucía y tres del resto de España. La selección se realizará atendiendo a criterios como la calidad, la coherencia, la originalidad, la proyección y la vinculación con el entorno. Durante la residencia, las personas seleccionadas contarán con espacio de trabajo en casa rural, alojamiento, dietas cubiertas, recursos técnicos para grabación audiovisual y sesiones de asesoramiento con artistas, productores y profesionales del sector.

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El programa incluirá además actividades formativas, tutorías, trabajo de desarrollo artístico y un concurso final. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 30 de junio, mientras que el fallo de la convocatoria se comunicará el 6 de julio. Las candidaturas deberá formalizarse a través de un formulario online que incluirá datos personales, descripción del proyecto, carta de motivación, biografía artística y muestras de audio o video. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial del proyecto, www.territonos.com