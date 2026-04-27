Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruces 2026Malos tratosDinero candidatosObras ViñuelaNuevo supermercadoFeria TaurinaAgua zona surAdamuzCrimen FuensantaGran mercadillo
instagramlinkedin

Cultura

La jueza y artista Mercedes Daza expone en el Centro UCOCultura de Córdoba 'Los pasos del pecado'

La exposición reúne once obras que fusionan narrativa visual y concepto, abordando la moralidad desde una perspectiva íntima

Mercedes Daza, en la inauguración de la exposición 'Los pasos del pecado'.

Mercedes Daza, en la inauguración de la exposición 'Los pasos del pecado'. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Centro UCOCultura de La Corredera acogerá hasta el próximo 6 de junio la exposición Los pasos del pecado, de la artista y jueza de la Audiencia Provincial de Córdoba Mercedes Daza. La autora ha inaugurado la muestra esta tarde, acompañada del rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; el presidente de la Audiencia, Miguel Ángel Pareja Vallejo; y el abogado y profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo de la UCO, Federico Medina.

En Los pasos del pecado, la artista presenta once obras con las que invita al espectador a transitar por territorios morales e íntimos. Daza argumenta que los pecados capitales han sido, durante siglos, motivo de condena. “En la sociedad actual, la pena se suspende. El color y la luz irrumpen en el escenario donde antes habitaba la culpa”, afirma, mostrando en sus obras femeninas que se insinúan, se deslizan, se fragmentan y atraviesan la escena.

Un bagaje artístico que se amplía desde 2008

Desde que en 2008 decidiera presentarse a sus primeros concursos literarios y de artes plásticas, Mercedes Daza no ha dejado de ampliar su curriculum artístico. En el ámbito literario, ha obtenido más de un centenar de menciones especiales en certámenes de carácter nacional e internacional en lengua castellana. Sus relatos premiados han sido publicados en numerosas antologías y traducidos al inglés, al portugués y al italiano.

Asistentes a la inauguración de la exposición 'Los pasos del pecado'.

Asistentes a la inauguración de la exposición 'Los pasos del pecado'. / CÓRDOBA

Su faceta como artista plástica ha seguido un recorrido paralelo de reconocimiento creciente. La obra pictórica de Mercedes Daza se caracteriza por un marcado carácter conceptual: la abstracción, la linealidad y la simplicidad de las formas como lenguaje propio de la pintura contemporánea. Sentimientos arraigados al lienzo, sensaciones atrapadas y plasmadas desde una visión personal e intransferible. Sus trabajos han sido seleccionados y premiados en certámenes de toda España, y han tenido presencia en espacios expositivos de Los Ángeles, París, Roma, México, Berlín, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.

Creadora poliédrica que habita en la frontera entre la palabra y el lienzo

En Córdoba, el nombre de Mercedes Daza está ligado a muestras como Refugio de Invierno —doce pinturas y doce relatos en diálogo—, inaugurada en el Colegio de la Abogacía, sintetizando su doble condición de narradora y pintora. En octubre de 2024, UCOCultura acogió como obra invitada Últimas Vejaciones, un óleo conceptual en blanco y negro que denuncia la violencia machista y que la propia artista describe como «un grito interior que, sin palabras, nos invite a mirar más allá de nuestro horizonte, para sentir el peso de una causa que late en cada trazo, desde una perspectiva íntima y solidaria».

Noticias relacionadas y más

Mercedes Daza es una creadora poliédrica que habita en la frontera donde la palabra y el lienzo se funden. Artista plástica, escritora, doctora en Derecho y jueza en ejercicio en la provincia de Córdoba. Su trayectoria le permite diseccionar la realidad con agudeza. En su obra, la narrativa visual y el peso del concepto se entrelazan en una voz inconfundible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents