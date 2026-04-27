La jueza y artista Mercedes Daza expone en el Centro UCOCultura de Córdoba 'Los pasos del pecado'

El Centro UCOCultura de La Corredera acogerá hasta el próximo 6 de junio la exposición Los pasos del pecado, de la artista y jueza de la Audiencia Provincial de Córdoba Mercedes Daza. La autora ha inaugurado la muestra esta tarde, acompañada del rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; el presidente de la Audiencia, Miguel Ángel Pareja Vallejo; y el abogado y profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo de la UCO, Federico Medina.

En Los pasos del pecado, la artista presenta once obras con las que invita al espectador a transitar por territorios morales e íntimos. Daza argumenta que los pecados capitales han sido, durante siglos, motivo de condena. “En la sociedad actual, la pena se suspende. El color y la luz irrumpen en el escenario donde antes habitaba la culpa”, afirma, mostrando en sus obras femeninas que se insinúan, se deslizan, se fragmentan y atraviesan la escena.

Un bagaje artístico que se amplía desde 2008

Desde que en 2008 decidiera presentarse a sus primeros concursos literarios y de artes plásticas, Mercedes Daza no ha dejado de ampliar su curriculum artístico. En el ámbito literario, ha obtenido más de un centenar de menciones especiales en certámenes de carácter nacional e internacional en lengua castellana. Sus relatos premiados han sido publicados en numerosas antologías y traducidos al inglés, al portugués y al italiano.

Asistentes a la inauguración de la exposición 'Los pasos del pecado'. / CÓRDOBA

Su faceta como artista plástica ha seguido un recorrido paralelo de reconocimiento creciente. La obra pictórica de Mercedes Daza se caracteriza por un marcado carácter conceptual: la abstracción, la linealidad y la simplicidad de las formas como lenguaje propio de la pintura contemporánea. Sentimientos arraigados al lienzo, sensaciones atrapadas y plasmadas desde una visión personal e intransferible. Sus trabajos han sido seleccionados y premiados en certámenes de toda España, y han tenido presencia en espacios expositivos de Los Ángeles, París, Roma, México, Berlín, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.

Creadora poliédrica que habita en la frontera entre la palabra y el lienzo

En Córdoba, el nombre de Mercedes Daza está ligado a muestras como Refugio de Invierno —doce pinturas y doce relatos en diálogo—, inaugurada en el Colegio de la Abogacía, sintetizando su doble condición de narradora y pintora. En octubre de 2024, UCOCultura acogió como obra invitada Últimas Vejaciones, un óleo conceptual en blanco y negro que denuncia la violencia machista y que la propia artista describe como «un grito interior que, sin palabras, nos invite a mirar más allá de nuestro horizonte, para sentir el peso de una causa que late en cada trazo, desde una perspectiva íntima y solidaria».

Mercedes Daza es una creadora poliédrica que habita en la frontera donde la palabra y el lienzo se funden. Artista plástica, escritora, doctora en Derecho y jueza en ejercicio en la provincia de Córdoba. Su trayectoria le permite diseccionar la realidad con agudeza. En su obra, la narrativa visual y el peso del concepto se entrelazan en una voz inconfundible.