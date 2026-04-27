"Hay que leer a Averroes y volver a situar la razón en el centro", el consejo que los expertos en su figura dan en Córdoba para recuperar el equilibrio

Córdoba ha inaugurado este lunes en la sede de Casa Árabe uno de los principales actos del Año Averroes, un congreso internacional sobre su figura que reunirá durante tres días a los mayores expertos en la figura del filósofo, teólogo, matemático, médico, astrónomo y comentador cordobés para actualizar su conocimiento y debatir nuevas perspectivas. El director de esta cita es Juan Pedro Monferrer, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad de Córdoba, quien ha destacado la eminencia de los ponentes, "los mayores expertos en Averroes del mundo". Según ha indicado, "hemos dividido la extensa y variada obra de Averroes en varias sesiones para poner al día su pensamiento y seguir avanzando en el conocimiento con la idea final de unificar las conclusiones en un libro".

Este ejercicio de revisión de la obra del autor cordobés del siglo XII no se realiza desde hace más de veinte años, aunque el contexto de polarización y de conflicto internacional que se vive actualmente lo hace especialmente relevante. "Las aportaciones más importantes de Averroes son dos la de comentador, esa capacidad que tuvo de estudiar, comprender y transmitir de forma clara el pensamiento de Aristóteles, superando así todo el pensamiento neoplatónico previo y, por otro lado, su capacidad para poner el intelecto y el raciocinio por encima del elemento religioso y de la revelación". Así, Juan Pedro Monferrer ha asegurado que Averroes sigue siendo "un gran desconocido fuera de los círculos intelectuales, como lo es Séneca o Maimónides", y ha llamado a todos, "también a la clase política", ha apuntado a preguntas de los periodistas, "a leer a Averroes y a conocer sus aportaciones para situar la razón en el centro y entender el mundo". En opinión del arabista, "lo que Averroes puede aportar en el contexto político actual es equilibrio y para eso hay que leerlo y eso es lo que intentamos reivindicar en este congreso, la necesidad de, en un momento de desequilibrio permanente, poner en práctica ese equilibrio y esa tranquilidad en el pensamiento que él promulga, sin el cual es imposible seguir adelante".

Este congreso no será el único que se celebre en Córdoba. Si este primer encuentro va dirigido a los expertos en Averroes, entre septiembre y diciembre, habrá un segundo ciclo de conferencias de carácter más divulgativo "con el que queremos que todo el mundo pueda acceder de una forma más simplificada al personaje y a su obra".

Inauguración del congreso de expertos sobre la figura de Averroes en Casa Árabe. / Chencho Martínez

El catedrático de Estudios Árabes de la Universidad de Barcelona, Miguel Forcada, intervendrá esta tarde en una sesión centrada en la perspectiva científica de Averroes y los círculos y precedentes de su figura. Antes de eso, ha indicado a los medios que su intención es mostrar la idea de que "Averroes no es una isla sino un científico que también como filósofo da continuidad a las distintas disciplinas". En su opinión, "su producción científica es especialmente interesante en medicina y astronomía durante todo el siglo XII porque forma parte de una escuela". El estudioso rechaza la idea de que Averroes fuera un autor muy original y mostrará a "un Averroes científico y filósofo inserto en un contexto que lo supera a él y que, tras su muerte, quizás no sobrevive como cabría esperar". Su principal aportación, no obstante, consiste en el "aristotelismo, en la idea de que la ciencia tiene que basarse en premisas ciertas y en el razonamiento deductivo". En el plano religioso, Miguel Forcada, asegura que "Averroes va más allá de la religión y se centra en el debate entre razón y fe, en plantear hasta qué punto la religión depende de la filosofía y a la inversa, un debate muy importante en la filosofía árabe y en todas las sociedades que han vivido bajo una religión monoteísta".

De aquí al miércoles, participarán en el congreso Delfina Serrano, del CSIC; Cristina Cerami, del Sphere CNRS de París; Mourad Laabdi, de la Universidad de Qatar; Serdar Kurnaz, de la Universidad alemana de Humboldt; José Bellver, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada; Mokdad Arfa Mensia, de la Universidad de Túnez; Fouad Ben Ahmed, de la Universidad de Rabat; Charles E. Butterworth, de la Universidad de Maryland, Richard C. Taylor, de la Universidad de Wisconsin; Stephen Ogden, de la Universidad de Indiana; Marc Moyon, de la Universidad de Limoges; Joel Chandelier, de la Universidad de Lusana; Danielle Jacquart, de la Escuela de Estudios Árabes de París y Luis Xavier López de la Universidad Panamericana de México DC. A lo largo del día de hoy, se abordarán temas como Averroes y su familia, la figura de Averroes como comentador y creador del nuevo aristotelismo, la negociación con los almohades y la necesidad de consenso o la aplicación del raciocinio y la filosofía a la ley.

El director general de Casa Árabe, Miguel Moro, ha destacado que "este es un día importante" por el objeto de estudio y por la implicación de todas las instituciones de Córdoba, desde la Universidad, al Ayuntamiento y la Diputación provincial. "Todos estamos colaborando para hacer posible que la figura de Averroes se haga presente en esta Córdoba de hoy, tal y como lo fue hace 800 años y que después de lo que se diga estos días, tengamos un poco más claro cuáles fueron sus aportaciones como jurista, como médico, en fin, como hombre público".

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha recalcado que la Universidad de Córdoba pretende ser "un catalizador de un científico que además fue pensador, filósofo y matemático" para ponerlo en el lugar que merece "y seguir sumando actividades en torno a Averroes que sin duda es una figura de enorme importancia histórica".

El alcalde, José María Bellido, ha reivindicado la figura de Averroes "para que siga presente en el ámbito del conocimiento y de la filosofía en todo el mundo". En su opinión, "es importante que aprovechemos en estos tiempos para recordar lo que es Córdoba en el mundo, que no solo ha aportado belleza y talento sino mucho pensamiento con figuras como esta".

Por último, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha asegurado que "este esfuerzo de divulgación es muy interesante porque cuanto más sepamos de Averroes, mejores personas seremos, ya que él centró toda su vida en la razón y todo lo que es bueno para la razón es bueno para la persona". En su opinión, "los tiempos que corren aconsejan aplicar por encima de todo el sentido común".