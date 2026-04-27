En París
La emotiva despedida de la actriz Nadia Farès: las palabras de sus hijas en el funeral y el adiós del mundo del cine
La intérprete, conocida por 'Los ríos de color púrpura', falleció a los 57 años tras permanecer en coma por un accidente en una piscina
Su funeral se ha celebrado en la iglesia de Saint-Jean-de-Montmartre
Laura Estirado
La iglesia de Saint-Jean-de-Montmartre, en el barrio parisino de Montmartre, acogió el último adiós a Nadia Farès, fallecida a los 57 años tras permanecer en coma por un accidente en una piscina. Una despedida marcada por el dolor, la discreción y la presencia de numerosos rostros conocidos del cine francés, que quisieron acompañar a la familia en un momento especialmente duro.
En primera fila estuvieron sus dos hijas, Shana y Cylia, visiblemente afectadas por la pérdida de su madre. Durante la ceremonia, ambas tomaron la palabra para dedicarle un mensaje cargado de emoción. Shana confesó, con la voz quebrada, que tenía "el corazón roto", mientras Cylia recordó a la actriz como su madre y también como su mejor amiga, unas palabras que conmovieron a todos los presentes.
Conmoción en el país
La muerte de Nadia Farès causó una profunda conmoción en Francia, donde la intérprete era muy recordada por su trabajo en el cine y la televisión. Su rostro quedó ligado a títulos como 'Los ríos de color púrpura', 'Marseille' o 'Navarro', además de una carrera desarrollada entre Francia y EEUU.
La ceremonia reunió a familiares, amigos y compañeros de profesión. Entre los asistentes se encontraban Claude Lelouch, Josiane Balasko, Guillaume Canet, Gad Elmaleh, Samuel Le Bihan, François Berléand, Elie Chouraqui y Laeticia Hallyday, entre otros rostros conocidos.
Homenaje colectivo
Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Claude Lelouch, que había dirigido a Nadia Farès en el cine. El realizador pidió a los asistentes que se pusieran en pie para ofrecer una ovación a la actriz, recordando que los artistas también merecen ser despedidos con aplausos. La iglesia entera se levantó entonces en una ovación cerrada que transformó el silencio del funeral en un homenaje colectivo.
Con flores blancas y rodeada de los suyos, Nadia Farès recibió así el último aplauso de quienes compartieron con ella vida, amistad y profesión. Un adiós sobrio y profundamente emotivo para una actriz que deja una huella imborrable en el cine francés.
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