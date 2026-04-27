Cuenta atrás para ‘Navegantes’, el espectáculo de Naturaleza Encendida que está inspirado en el viaje de Cristóbal Colón donde tú eres el protagonista

La cuenta atrás para el estreno de Naturaleza Encendida: ‘Navegantes’ ya ha comenzado. Desde el próximo 1 de mayo, los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos se convertirán en el epicentro de este espectáculo que rinde homenaje a la primera conversación entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, en la que el navegante expuso su gran proyecto a los monarcas.

La experiencia combina iluminación avanzada, videoproyecciones y espacio sonoro.

Este hito marcó el inicio de una nueva era y fue el punto de partida de una expedición que cambió para siempre la percepción del mundo. Ahora, se puede revivir la historia y descubrir los jardines del Alcázar de noche con este espectáculo inmersivo creado por la empresa Letsgo.

El espectáculo permite descubrir los jardines del Alcázar por la noche. / Manu Blanco

Una experiencia inmersiva

El recorrido se divide en tres zonas temáticas que recrean cada una de las fases del proyecto de Colón: El Encuentro, El Viaje y El Descubrimiento. Además, la experiencia combina iluminación avanzada, videoproyecciones y un espacio sonoro inspirado en la evolución de la vihuela y la guitarra flamenca, instrumentos emblemáticos de la época.

El recorrido se divide en tres zonas diferenciadas. / Manu Blanco

Zona 1: El Encuentro

La primera zona está dedicada a la reunión en la que Cristóbal Colón presentó su proyecto ante los Reyes Católicos. En ella, los visitantes serán recibidos por un espectáculo de fuentes, rodeado de columnas de cipreses iluminados, que marcarán el camino hacia el conjunto escultórico de Pablo Yusti, ubicado en el centro del jardín. La música presente en este espacio será interpretada por la vihuela.

En la primera zona los visitantes serán recibidos por un espectáculo de fuentes rodeado de columnas de cipreses iluminados. / Manu Blanco

El recorrido La audiencia. Pretende poner en contexto a los visitantes con un espectáculo de fuentes acompañado de un show de iluminación. El sueño. Videoproyección que representa el proyecto que Cristóbal Colón quería realizar. Reyes Católicos. La primera zona del recorrido finaliza con la llegada del visitante al conjunto escultórico de Pablo Yusti, en el que se realizará un espectáculo de iluminación para resaltar la importancia que este momento tuvo para la historia de Córdoba.

Zona 2: El Viaje

Sumergirá a los visitantes en el ‘Viaje del Descubrimiento’, donde las instalaciones y videoproyecciones recrearán los momentos más destacados del viaje. Desde los cielos estrellados que guiaron a la expedición a través del océano, hasta el sonido de las olas rompiendo contra las naves.

'Navegantes' se estrena el 1 de mayo. / Manu Blanco

Siguiendo con la evolución de la guitarra flamenca, la dimensión sonora de este espacio estará interpretada por la guitarra barroca.

El recorrido Cartografía. Evoca a la planificación del viaje con una instalación compuesta por un túnel de videoproyección sobre libros abiertos, reflejando la idea que tenía Colón de viajar hacia el oeste atravesando el Océano Atlántico. Sotavento. La expedición partió del puerto de Palos de la Frontera, Cádiz, y estaba compuesta por tres barcos: la Santa María, la Pinta y la Niña. Esta parte del espectáculo representa la fuerza del viento y el origen de la aventura con una instalación que contiene una estructura en forma de umbral que debe ser atravesado. Constelaciones. Representa los cielos estrellados que marcaron la ruta de los marineros durante las 35 noches de travesía. Rosa de los Vientos. Es un símbolo esencial en la navegación y, por ello, esta instalación cuenta con un ‘videomapping’ que representa el valor de estos objetos y las técnicas de navegación. Oleaje. Esta videoproyección simboliza el movimiento de las superficies marinas a las que se enfrentaron los tripulantes. Tormenta. Relacionada con la instalación anterior, donde unas arcadas formadas por líneas LED se retuercen, simbolizando el vaivén de las olas en alta mar. A la Deriva. Una vez superada la tormenta, fue probable que la tripulación se encontrara a la deriva. Para representar esa sensación, los espectadores atravesarán un túnel LED inspirado en las líneas trazadas en los mapas. Rumbo. Esta instalación cubrirá la zona del jardín de puntos láser para reflejar el cosmos que sirvió a los navegantes como guía. Atlántico. La instalación homenajea al Océano Atlántico, uno de los principales protagonistas de esta historia. Aquí, los visitantes disfrutarán de un espectáculo de luz sincronizado con las fuentes.

Zona 3: El Descubrimiento

La última zona de ‘Navegantes’ celebra el momento en el que Cristóbal Colón y su tripulación pisaron por primera vez las tierras del ‘Nuevo Mundo’. A través de videoproyecciones de gran formato, se recreará la riqueza natural, la flora y la fauna del continente americano.

La última zona invita a explorar un entorno sensorial único. / Manu Blanco

El espacio invita a explorar un entorno sensorial único, donde la luz y el movimiento se fusionan. Respecto al espacio sonoro, la guitarra flamenca se convierte en la protagonista de El Descubrimiento.