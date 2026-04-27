La compañía jienense Marcat Dance aterrizará en Córdoba con su premiado 'Averno' el Día Internacional de la Danza

Averno es un viaje sensorial, una aventura donde el espectador se sumerge de principio a fin, conectando con los bailarines, navegando entre la comunidad y lo individual. Esta propuesta de la compañía de danza contemporánea Marcat Dance, dirigida por el coreógrafo e intérprete jienense Mario Bermúdez, se podrá disfrutar en Córdoba el día 29 de abril, Día Internacional de la Danza, en el escenario del Teatro Góngora a partir de las 20 horas. Las entradas están disponibles aquí.

Tomando El Infierno de Dante, así como los viajes iniciáticos y su simbología, como punto de partida para este espectáculo, Bermúdez, inmerso en un magnífico momento de madurez coreográfica, continúa trabajando en su característico lenguaje físico, intenso y deslumbrante, profundamente arraigado y conectado con las emociones y contradicciones humanas.

Con siete intérpretes en el escenario, Averno acerca a cada uno de ellos a su verdadera esencia, a su yo más intuitivo y animal, que, en este viaje, han de enfrentarse a las versiones más oscuras de sí mismos: sus dudas, miedos y debilidades. Pero también existe en ellos una gran fuerza de unidad y conciencia –los siete intérpretes pueden verse como un solo viajero–, donde todos se convierten en espejo y paisaje hasta descubrir que pueden encontrar la libertad incluso en los lugares más oscuros y desconocidos.

El espectáculo se completa en una puesta en escena que cuenta con el diseño de iluminación de Mamen B. Gil; el vestuario creado por Moisés Nieto; la composición musical de José Pablo Polo, que vuelve a colaborar con la compañía; y la dramaturgia de la directora, coreógrafa e intérprete Isabel Vázquez. Un trabajo que ha sido posible gracias al apoyo del Festival Internacional de Danza Itálica de la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía.

El montaje que la compañía jienense mostrará en Madrid es un viaje transformador que encierra una búsqueda: la reconquista interior. El resultado es una creación que nace de la continua investigación sobre la dinámica del cuerpo y su fisicalidad, apostando por el poder de la imaginación y los riesgos creativos, y siempre buscando inspiración en diferentes culturas, rituales, tradiciones y paisajes del mundo.

Sobre Marcat Dance

Marcat Dance, fundada en 2016 en Vilches (Jaén) por Mario Bermúdez y Catherine Coury, tiene su sede de creación y exhibición de danza contemporánea radicada en el entorno rural, pero con un ámbito de acción global. En su centro vilcheño reciben a bailarines internacionales y desde él han impulsado, además, el Festival Vildanza que se celebra cada principio de verano y programa espectáculos nacionales e internacionales de danza contemporánea.

Desde su creación, la compañía ha actuado internacionalmente y transmitido sus enseñanzas en Oriente Medio, Europa, Asia y América, con su participación en festivales como Madrid en Danza, Festival Danza Xixón, Festival Internacional de Danza de Itálica en España, Jacob’s Pillow (EE. UU.), Vanguard Body (China), Yokohama Collection (Japón) y el Centro de Coreografía La Licorera de Cali (Colombia), entre otros.

Un momento del espectáculo 'Averno'. / BSLG

Sus obras han sido galardonadas con premios como Mejor Espectáculo del Año (Premios Lorca 2023 y 2022, Premios PAD 2021 y 2020), Mejor Música Original (Premios PAD 2020), Mejor Interpretación Masculina y Femenina (Premios MAX 2023, Premios Lorca 2023 y 2022, Premios PAD 2021), Mejor Coreografía (Premios Escenarios de Sevilla 2019) y finalista en tres categorías de los Premios MAX (2020 y 2023) y Premios Talía (2023).

Mario Bermúdez, fundador de la compañía, prolífico y multipremiado coreógrafo, compagina las creaciones y exhibiciones de la compañía por España y el extranjero, con la enseñanza y transmisión de su forma de trabajo, y con encargos para relevantes compañías internacionales como la Compañía Nacional de Danza de España, la Hung Dance Company de Taiwán, el Scapino Ballet de Rotterdam, il Nuovo Balletto di Toscana o la National Dance Company Wales. También, ha sido galardonado en el Concurso Internacional de Copenhague 2016, Masdanza 2018, Burgos-New York en 2019, fue finalista de tres categorías en los Premios Max en el año 2020 y nominado en dos categorías en 2022. Igualmente, ha recibido el Premio Lorca 2021 a Mejor intérprete de danza masculino, y el galardón Premio Ojo Crítico de Danza 2023, otorgado por Radio Nacional de España, y hace pocos días recogió el Premio Andalucía de la Cultura en la modalidad de Teatro /Artes Escénicas entregado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Bermúdez fundó Marcat Dance junto a Catherine Coury, bailarina estadounidense con una intensa carrera internacional y codirectora artística de la compañía, aclamada con varios premios y reconocimientos como Mejor Intérprete Femenina de Danza Contemporánea en los Premios Escenarios de Sevilla (2023), Premios Lorca (2023) y los Premios PAD de Sevilla (2020); también ha sido finalista a ̈Mejor Intérprete Femenina en los Premios MAX (2023 y 2020) y en los Premios Talía (2024 y 2023). Recibió el Premio Paul Boylan 2024 de la Universidad de Michigan (EE. UU.).