Manuel Alejandro del Rosario Urbín logra el Premio de Poesía Mario López en Bujalance

Con la entrega del 33º Premio Nacional de Poesía han concluido las 22ª Jornadas Culturales dedicadas al poeta bujalanceño Mario López. Dichas jornadas han sido organizadas por Ayuntamiento de Bujalance, el IES Mario López y la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, la UCO, Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres, los centros escolares locales, la Asociación Pintaletras y la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico en el centenario de la visita del rey Alfonso XIII a Bujalance.

El acto central de las Jornadas Culturales fue la Gala del 33º Premio Nacional de Poesía Poeta Mario López y de los 41º Juegos Florales de Primavera, que se celebró en el Teatro Español.

Tras la presentación del acto a cargo de Antonio Gallardo González siguieron las palabras de bienvenida de la alcaldesa de Bujalance, Elena Alba Castro, y del concejal de Cultura Toni Pavón García. Después intervino el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

La apertura de los 41º Juegos Florales de Primavera y del 33º Premio Nacional de Poesía Mario López correspondió al vicedirector del IES Mario López, Fernando Coca Fresco.

Selección de los poemas ganadores

Seguidamente se realizó la lectura de una selección de los poemas ganadores de la actual edición a cargo de Isabel María Arévalo, Antonia Cantarero, Pedro Labrador, Aurelia Palacios, Antonio Salmoral, Antonia Laura Coca, Rosa Morente, Laura Mancha y Juan Pozuelo. A continuación se presentó el libro ganador de la pasada edición, A orillas, de David Mañero, a cargo del propio autor.

El momento cumbre llegó con la conferencia Mario López: un corazón en constante siembra, a cargo del poeta cordobés, periodista y crítico literario Javier Lostalé Alonso, presentado por Toni Pavón García.

Lectura del fallo y ganador del premio nacional

Finalmente, la secretaria del jurado, María Rosal Nadales realizó la lectura del fallo del concurso y se entregaron los premios. El ganador del 33º Premio Nacional de Poesía, dotado con 3.000 euros, galardón y flor natural, fue el canario Manuel Alejandro del Rosario Urbín, por el libro titulado Heredad, donde con gran desnudez de recursos traza el recuerdo de la infancia encarnado en la figura del padre, que sostiene los muros del tiempo, mientras la madre, desde la ausencia, ilumina la heredad. El poemario se inscribe en la paradoja de la herencia y la pérdida con hondura, temblor contenido y belleza.

Otros premios

El premio de los 41º Juegos Florales, dotado con 500 euros, galardón y flor natural, fue para Antonio Arteaga Pérez de Toledo por el poemario titulado Ofrenda de oro y ceniza, que destaca por su precisión y equilibrio desde el que eleva un canto sereno a la belleza y a la vida.

Finalmente ganaron ex aequo el premio de los centros educativos de la comarca del Alto Guadalquivir, dotado con 250 euros, los poemas Eterna esencia de Paula Larrosa Espina del IES Santo Isasa de Montoro, y Nefilibata, de Noelia Cuesta Soto del IES Mario López de Bujalance.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, se felicitó por su presencia en tierras cordobesas de Bujalance, en torno a la cultura y poesía, y animó a seguir trabajando sobre la figura de este poeta universal, cordobés y bujalanceño del Grupo Cántico.

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Concluyó el acto con la actuación musical de la soprano Celia Polo Jurado y la clausura de las 22ª Jornadas Culturales Mario López, a cargo de la alcaldesa Elena Alba.