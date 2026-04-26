La Consejería de Cultura edita la obra ‘Pasado y presente de los teatros romanos en Andalucía’ por su enfoque innovador

La Consejería de Cultura ha publicado el libro Pasado y presente de los teatros romanos en Andalucía, una obra con un enfoque innovador, dirigida al público no especialista y firmado por la catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla Oliva Rodríguez.

El libro aborda el conocimiento actual de los teatros conservados en suelo andaluz desde una doble perspectiva: como espacios culturales, de acuerdo con la historiografía clásica, y como lugares de un fuerte componente político y simbólico, vinculados a la expansión de la ideología imperial, ha informado este domingo la consejería en un comunicado.

Unos estudios "fundamentales" para preservar el patrimonio

La consejera Patricia del Pozo ha explicado que la obra recoge, de una manera clara y sintética, los nuevos conocimientos científicos en torno a estos importantes espacios patrimoniales andaluces: «Unos estudios que resultan fundamentales para trazar las estrategias que implementen su salvaguarda, preservación, restauración y difusión».

Los diez teatros romanos localizados en suelo andaluz, concretamente en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, son Bienes de Interés Cultural (BIC) o forman parte de conjuntos arqueológicos englobados en esta categoría de protección y, por tanto, se encuentran inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Espacios esenciales del Imperio Romano

Esta nueva publicación relaciona a los teatros andaluces con el resto de escenarios de la península Ibérica y del Imperio y los enmarca, en palabras de la autora, «dentro de unas prácticas sociopolíticas muy concretas, propias del Imperio romano, que trascienden, con mucho, meras representaciones teatrales al uso».

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El grupo de teatros conservados y conocidos hasta el momento en territorio andaluz está compuesto por diez inmuebles: los de Corduba (Córdoba), Gades (Cádiz), Carteia (San Roque, Cádiz), Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), Itálica (Santiponce, Sevilla), Urso (Osuna, Sevilla), Malaca (Málaga), Acinipo (Ronda, Málaga), Singilia Barba (Antequera, Málaga) y Acci (Guadix, Granada).