Bujalance brilla gracias a la magia de la luz y la palabra con 'Calles en Verso'

Las plazas y calles de Bujalance, han vivido este sábado un gran acontecimiento, ya que no solamente se han iluminado, sino que se han convertido en un libro abierto, bajo el proyecto Calles en Verso, transformando sus edificios y rincones más emblemáticos, en un escenario donde la luz y la poesía se dan la mano. Todo ello, dentro de las actividades de las XXII Jornadas Culturales “Poeta Mario López”.

Textos proyectados en piedra

Con esta novedosa idea, se proyectan textos literarios de Mario López y Juan León en paredes y suelo de lugares como el Arco, el Ayuntamiento, la Catedral de la Campiña, la Plaza de Santa Ana, la Plaza Mayor, la Capilla de la Milagrosa, Ancha de Palomino, el Patín de San Francisco, el Teatro Español y la Plaza de Santa Cruz, con el objetivo de captar la atención del público y conseguir que se lea poesía bujalanceña, a la vez que realzar los monumentos BIC más emblemáticos y su casco histórico, declarados Conjunto Histórico-Artístico en 1983.

Celebración en la Capilla de la Milagrosa de Bujalance. / J. ESCAMILLA

Un homenaje a las letras y la literatura bujalanceña, no solo caminando sobre los versos del universal poeta, Mario López, sino rindiendo también tributo a la obra de Juan León Márquez, catedrático de Lengua y Literatura, e Hijo Adoptivo de Bujalance, que fue el impulsor de estas jornadas culturales en torno al poeta bujalanceño y que desde ahora se podrá disfrutar y ver todo el año.

La noche cobró una dimensión especial, historia viva y literaria en la calle, con la visita guiada, que comenzó en la Plaza Mayor, para hacer el recorrido por el centro histórico, con la ayuda de los miembros de la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico de Bujalance, que con una caracterización costumbrista, fueron leyendo los textos iluminados, narrando historias y leyendas locales y explicando cada uno de los monumentos visitados, consiguiendo hacer de este paseo una experiencia inolvidable, uniendo la historia con la interpretación más auténtica. En definitiva, fue una noche donde el patrimonio se pudo leer y sentir bajo los pies de todos los asistentes, en un Bujalance que es Pueblo Mágico 2026.

El concejal de Cultura, Toni Pavón señaló, “este nuevo proyecto Calles en Verso, es una iniciativa que permitirá a bujalanceños y visitantes disfrutar todo el año de la poesía de Mario López y de nuestro querido y añorado Juan León, a la vez que realzar el atractivo patrimonial físico, uniendo monumentalidad y literatura".

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Las XXII Jornadas Culturales, concluirán el domingo 26, a las 12.30 horas en el Teatro Español, con la gala de los XLI Juegos Florales de Primavera y XXXIII Premio Nacional de Poesía Mario López, que contará con la presencia de la alcaldesa, Elena Alba, restos de miembros del consistorio y del consejero de Universidades, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. En la misma, tendrá lugar la lectura de poemas ganadores, la conferencia, “Mario López: un corazón en constante siembra”, a cargo del poeta Javier Lostalé, el fallo del jurado, la entrega de premios a los ganadores y el recital de la soprano Celia Polo.