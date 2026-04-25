La mujer más rica del mundo

Sin duda, la película es Isabelle Huppert. La actriz consigue dar un nuevo recital interpretativo, apoderándose de la pantalla con su personaje, basado en la que fuese heredera del imperio de la cosmética (L´Oréal), una de las mujeres más ricas del planeta. La historia, que saltó a la prensa internacional cuando su hija la denunció después de favorecer económicamente a un fotógrafo bastante trepa y con ínfulas artísticas, arranca con la protagonista desilusionada y completamente apática ante cualquier situación. Sin embargo, todo cambia cuando su hija, precisamente, se empeña en que acepte posar para una sesión fotográfica de donde saldrá la portada de una lujosa revista. Y ahí es donde entrará en escena el personaje tan alocado que interpreta Laurent Lafitte, alguien que consigue sacarla de la monótona vida que lleva y encandilarla hasta el punto de conseguir sacarle los millones sin escrúpulo alguno. El filme, dirigido por Thierry Klifa, entretiene y te mantiene interesado a pesar de haber sido público el suceso en que se inspira, y conociendo el desenlace que tuvo en tribunales cuando se pretendió incapacitarla después de haber sido espiada por personal de su confianza. La intriga, así como los avatares de esa relación, despiertan el interés del espectador a la vez que observa el devenir de una historia condenada al fracaso, después del irrefrenable y misterioso deseo de la protagonista que consigue saciar a base de talonario.

El reparto está francamente bien, maravillosa Huppert en el papel de diva caprichosa, Lafitte un tanto sobrepasado e histriónico, aunque no le vaya mal al papel, André Marcon como marido de la millonaria con un pasado oscuro, y un buen número de nombres de primera línea completando el reparto: Marina Foïs, Raphaël Personnaz, Mathieu Demy…

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La coproducción franco-belga, basada en personajes y hechos reales, concretamente en uno de los escándalos más célebres del país galo, que llegó a salpicar al presidente de la República, se alarga hasta las dos horas de metraje en esta visión argumental de algo que ya se trató en una serie documental de Netflix.