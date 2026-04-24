Nueva oportunidad para revivir 'Fuenteovejuna': el clásico de Lope de Vega regresa a las tablas

Más de 200 vecinos de Fuente Obejuna se involucran este año en la representación del clásico de Lope de Vega, una de las tres obras principales del teatro popular de España a día de hoy. El proyecto regresa a escena bajo la dirección de José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis, quienes regresan cuatro años después de dirigirla por primera vez, "con una propuesta muy novedosa".

El Palacio del a Merced ha acogido este viernes el acto de presentación de la nueva edición, que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto en este municipio. La puesta en escena cuenta con el compromiso institucional de la Diputación de Córdoba y su presupuesto alcanza los 200.000 euros.

407 años de su publicación

Durante el acto se ha destacado lo especial de una edición que se celebra cuando se cumplen 407 años de la publicación de esta obra del Siglo de Oro español, en 1619.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado que “Fuenteovejuna es un grito atemporal que refleja y define el esfuerzo de todo este municipio para mantener un legado cultural que les pertenece, y que ha pasado a ser parte del patrimonio de nuestra provincia”.

Fuenteovejuna levanta el telón / FRANCISCO GONZÁLEZ

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha querido agradecer el apoyo institucional, “sin el que no sería posible llevar a escena una propuesta de calidad que atrae a un número de visitantes que supera las 8.000 personas edición tras edición”.

Para Mellado, “esta representación, más allá de su índole cultural, se ha convertido en un revulsivo turístico y económico para nuestro pueblo, pero también para toda la comarca del Guadiato, gracias al lleno con el que contamos en cada una de las representaciones con un aforo de 1.200 personas”.