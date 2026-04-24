DID26
La Normal modifica parte de la programación del Día Internacional de la Danza en Córdoba por la previsión de lluvia
El pronóstico del tiempo y problemas técnicos obligan a trasladar actividades de este viernes y sábado al C3A y al Palacio de Viana
La previsión de lluvia obliga a modificar parte de la programación cultural prevista para este fin de semana en Córdoba. El centro coreográfico de La Normal ha realizado algunos cambios en la programación del DID26, el evento con el que conmemora el Día Internacional de la Danza en Córdoba, que se celebra los días 23, 24 y 25 de abril. Los cambios, según ha informado la entidad, se deben, además del temporal, a cuestiones técnicas en uno de los espacios previstos para el sábado.
Según ha comunicado la organización, los cambios afectan principalmente a la jornada del viernes 24 de abril, que se reconfigura para garantizar el correcto desarrollo de las actividades en espacios cubiertos, y a la tarde del sábado 25 de abril, cuando varias propuestas se trasladarán al Palacio de Viana.
El C3A acoge la programación del viernes por la lluvia
La Travesía del Cuerpo, prevista inicialmente en distintos espacios urbanos de Córdoba, se concentrará finalmente en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), donde se desarrollarán de forma consecutiva las distintas piezas programadas. También se retrasa la Escuela de Espectadores, que pasa a celebrarse en este mismo espacio.
De este modo, la jornada del viernes, en el C3A, queda organizada de la siguiente manera:
Aula de formación
- 17:30 - Escuela de Espectadores (1ª sesión) – Mercedes L. Caballero
Atrio estudios
- 19:00 - Dani Hernández – Córdoba Drone
- 19:25 - Olga Pericet – La mujer barroca
- 19:40 - Estévez/ Paños – Silencios
Caja negra
- 20:10 · Ana F. Melero& Luna Sánchez– Pies de Gallina
- 20:30 · Melania Olcina – La declamación muda
- 20:55 · Celia Reyes – Self, Pleasure
- 21:30 · Juan López Mordagaz– DJ set & visuals
Actividades en Viana el sábado
En cuanto al sábado 25 de abril, las actividades previstas por la tarde en la Biblioteca Pública Grupo Cántico se trasladan al Palacio de Viana, concretamente al Patio de Columnas, por problemas técnicos en la ubicación de los espectáculos.
La sesión comenzará con la segunda cita de la Escuela de Espectadoras/es, también a cargo de Mercedes L. Caballero. A continuación, se mostrarán las piezas de Mikel Sánchez, Marcos Martincano y Mar Piedra en el Patio de Columnas.
La organización ha explicado además que cuenta con un plan alternativo en caso de lluvia, de manera que la programación podrá desarrollarse igualmente en espacios cubiertos del propio recinto, garantizando la celebración de todas las actividades previstas.
El resto de la programación del DID26 en Córdoba se mantiene sin cambios.
Desde La Normal han agradecido la comprensión del público ante estas adaptaciones y han recordado que todas las actividades continúan siendo de acceso libre hasta completar aforo, salvo el taller de Lucas Condró, el ensayo abierto en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y la Escuela de Espectadoras/es, que son gratuitos pero requieren inscripción previa.
Apertura del ciclo
La programación del DID26 ha dado comienzo este jueves con la presentación del libro Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogíay movimiento, a cargo de uno de sus autores, Lucas Condró, en Ostin Macho (librería/galería).
El encuentro ha abierto el programa situandoa La Normal no solo como espacio de creación, sino también como lugar de pensamiento en torno a la danza, acogiendo prácticas, metodologías y reﬂexiones que conectan cuerpo, pedagogía y transmisión.
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