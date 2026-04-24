La Normal modifica parte de la programación del Día Internacional de la Danza en Córdoba por la previsión de lluvia

La previsión de lluvia obliga a modificar parte de la programación cultural prevista para este fin de semana en Córdoba. El centro coreográfico de La Normal ha realizado algunos cambios en la programación del DID26, el evento con el que conmemora el Día Internacional de la Danza en Córdoba, que se celebra los días 23, 24 y 25 de abril. Los cambios, según ha informado la entidad, se deben, además del temporal, a cuestiones técnicas en uno de los espacios previstos para el sábado.

Según ha comunicado la organización, los cambios afectan principalmente a la jornada del viernes 24 de abril, que se reconfigura para garantizar el correcto desarrollo de las actividades en espacios cubiertos, y a la tarde del sábado 25 de abril, cuando varias propuestas se trasladarán al Palacio de Viana.

El C3A acoge la programación del viernes por la lluvia

La Travesía del Cuerpo, prevista inicialmente en distintos espacios urbanos de Córdoba, se concentrará finalmente en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), donde se desarrollarán de forma consecutiva las distintas piezas programadas. También se retrasa la Escuela de Espectadores, que pasa a celebrarse en este mismo espacio.

De este modo, la jornada del viernes, en el C3A, queda organizada de la siguiente manera:

Aula de formación

17:30 - Escuela de Espectadores (1ª sesión) – Mercedes L. Caballero

Atrio estudios

19:00 - Dani Hernández – Córdoba Drone

19:25 - Olga Pericet – La mujer barroca

19:40 - Estévez/ Paños – Silencios

Caja negra

20:10 · Ana F. Melero& Luna Sánchez– Pies de Gallina

20:30 · Melania Olcina – La declamación muda

20:55 · Celia Reyes – Self, Pleasure

21:30 · Juan López Mordagaz– DJ set & visuals

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, presenta la programación de La Normal Centro Coreográfico de Córdoba con motivo del Día de la Danza (DID26), junto al director del centro y coreógrafo, Antonio Ruz; el diputado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque; y el director de la Fundación KutxaBank, Leopoldo Izquierdo. / AJGONZALEZ / COR

Actividades en Viana el sábado

En cuanto al sábado 25 de abril, las actividades previstas por la tarde en la Biblioteca Pública Grupo Cántico se trasladan al Palacio de Viana, concretamente al Patio de Columnas, por problemas técnicos en la ubicación de los espectáculos.

La sesión comenzará con la segunda cita de la Escuela de Espectadoras/es, también a cargo de Mercedes L. Caballero. A continuación, se mostrarán las piezas de Mikel Sánchez, Marcos Martincano y Mar Piedra en el Patio de Columnas.

La organización ha explicado además que cuenta con un plan alternativo en caso de lluvia, de manera que la programación podrá desarrollarse igualmente en espacios cubiertos del propio recinto, garantizando la celebración de todas las actividades previstas.

El resto de la programación del DID26 en Córdoba se mantiene sin cambios.

Desde La Normal han agradecido la comprensión del público ante estas adaptaciones y han recordado que todas las actividades continúan siendo de acceso libre hasta completar aforo, salvo el taller de Lucas Condró, el ensayo abierto en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y la Escuela de Espectadoras/es, que son gratuitos pero requieren inscripción previa.

Presentación del libro 'Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento' en Ostin Macho. / Lola Ruiz

Apertura del ciclo

La programación del DID26 ha dado comienzo este jueves con la presentación del libro Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogíay movimiento, a cargo de uno de sus autores, Lucas Condró, en Ostin Macho (librería/galería).

El encuentro ha abierto el programa situandoa La Normal no solo como espacio de creación, sino también como lugar de pensamiento en torno a la danza, acogiendo prácticas, metodologías y reﬂexiones que conectan cuerpo, pedagogía y transmisión.