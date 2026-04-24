La Normal activa Córdoba con el Día de la Danza y reconfigura su programación ante la lluvia

Córdoba ha dado hoy el primer paso de una nueva celebración del cuerpo. El DID26 | Día Internacional de la Danza, impulsado por La Normal Centro Coreográfico, comenzó este jueves 23 de abril con una inauguración que puso el acento en la palabra, el pensamiento y los procesos que sostienen la práctica artística.

El arranque tuvo lugar en la librería/galería Ostin Macho, donde el coreógrafo y pedagogo Lucas Condró ha presentado Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento, obra escrita junto a Pablo Messiez. Más que una presentación al uso, la cita fue un espacio de intercambio en torno a la danza entendida desde dentro: cómo se aprende, cómo se transmite y cómo se piensa el movimiento desde el propio cuerpo. La sesión abrió una conversación sobre pedagogía y creación contemporánea, situando a La Normal en ese territorio híbrido que combina escena y reflexión.

La danza sigue su curso en Córdoba / VÍCTOR CASTRO

Un viernes que se reconfigura sin perder pulso

La programación ha continuado este viernes 24 con cambios obligados por la previsión meteorológica. La lluvia ha dejado fuera la idea inicial de ocupar distintos espacios urbanos, pero no ha frenado la actividad. Toda la jornada se ha replegado en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), donde las propuestas se han desarrollado de manera continuada.

La Travesía del Cuerpo, pensada como un recorrido por la ciudad, ha encontrado en el interior del C3A un nuevo formato, encadenando piezas en distintos espacios del edificio. El resultado ha sido una sucesión de trabajos que han mantenido el espíritu del programa, aunque adaptado a las condiciones.

La tarde ha comenzado con la Escuela de Espectadores, coordinada por Mercedes L. Caballero, que también ha ajustado su horario y ubicación. A partir de ahí, el Atrio Estudios ha acogido las intervenciones de Dani Hernández, Olga Pericet y Estévez / Paños, dando paso más tarde al espacio de la Caja Negra, donde se han presentado las piezas de Ana F. Melero y Luna Sánchez, Melania Olcina y Celia Reyes.

El cierre ha llegado con la sesión de Juan López Mordagaz, en un tramo final que ha abierto el formato hacia lo sonoro y lo visual. A pesar del cambio de planes, la jornada ha mantenido su ritmo, trasladando al interior la energía que inicialmente estaba pensada para el espacio público.

El sábado se traslada a Viana

Las modificaciones continúan de cara al sábado 25. Por cuestiones técnicas, las actividades previstas en la Biblioteca Pública Grupo Cántico se desarrollarán finalmente en el Palacio de Viana, concretamente en el Patio de Columnas.

Allí se concentrará la programación de tarde, que comenzará con una nueva sesión de la Escuela de Espectadores y continuará con las piezas de Mikel Sánchez, Marcos Martincano y Mar Piedra. La organización ha previsto además una alternativa en espacios cubiertos del propio recinto en caso de lluvia, asegurando así la continuidad del programa.

El resto de actividades se mantiene sin cambios, conservando además su carácter mayoritariamente gratuito, con algunas propuestas que requieren inscripción previa.

Córdoba como espacio de danza y pensamiento

Durante estos días, el DID26 vuelve a activar Córdoba como un lugar de encuentro en torno al movimiento. Tras una primera edición que reunió a miles de asistentes, esta segunda cita amplía su alcance y consolida una línea de trabajo que combina exhibición, mediación y reflexión.

El programa reúne a creadoras y creadores de distintas trayectorias, generando un diálogo entre lenguajes que van desde la danza contemporánea al flamenco o las prácticas performativas. A esta dimensión artística se suma una apuesta clara por la pedagogía, visible en iniciativas como la Escuela de Espectadores o los encuentros abiertos, que invitan al público a situarse de manera activa frente a las obras.

Con este arranque, La Normal refuerza su papel como plataforma para la creación y el pensamiento en torno a la danza, consolidando un espacio donde el movimiento no solo se muestra, sino que también se cuestiona, se comparte y se construye colectivamente.