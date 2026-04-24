La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge la exposición ‘Los Rostros de Cristo’ con obras de Dalí y Raúl Berzosa

La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a abrir sus puertas al arte contemporáneo. El Cabildo Catedral ha inaugurado la exposición temporal Colección Rostros de Cristo, una muestra de arte sacro formada por el coleccionista Steen Heidemann y compuesta por obras de artistas de distintas partes del mundo.

La exposición, que coincide con la celebración del tiempo pascual, reúne una selección de pinturas y bocetos que buscan expresar la esperanza cristiana a través de técnicas y lenguajes actuales. Entre las piezas más destacadas figuran dos obras de Salvador Dalí, además de trabajos de autores como la montillana María José Ruiz y el reconocido artista Raúl Berzosa.

Una muestra internacional de arte sacro contemporáneo en Córdoba

Según ha informado el Cabildo en una nota de prensa, la colección nace como una acción de gracias por el don de la fe y pretende mostrar que los valores religiosos siguen presentes en el arte actual. La muestra apuesta por “la fuerza de la belleza” y ofrece a los visitantes un recorrido centrado en la figura viva de Cristo.

Inauguración de la exposición temporal 'Colección Rostros de Cristo' en la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

El itinerario expositivo está organizado en tres grandes secciones temáticas. La primera, dedicada al Misterio de la Encarnación, invita a contemplar el momento en el que el Verbo se hizo carne y la respuesta de amor de la Virgen María.

La segunda parte se centra en el Misterio Pascual de Cristo, con obras sobre la pasión, muerte y resurrección. Esta sección profundiza en la entrega de Cristo y en el mensaje de esperanza que, desde la tradición cristiana, surge tras el dolor y la muerte.

Tres secciones para acercarse a la figura de Cristo

La tercera sección aborda cómo el misterio de Cristo sigue vivo en la Iglesia, con piezas que reflejan la victoria de Cristo, la entrega de su Espíritu y su presencia a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.

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La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de mayo durante el horario habitual del monumento. La entrada será libre y gratuita para los cordobeses y residentes en la Diócesis de Córdoba.