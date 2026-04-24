Córdoba abre audiciones para "Ciclos 5.0", la ópera electrónica que debutará en el Festival de la Guitarra

Córdoba acoge este viernes 24 de abril la primera audición presencial de bailarinas para Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas, un espectáculo que verá la luz el próximo 3 de julio en el Gran Teatro dentro de la programación del 45º Festival de la Guitarra.

La cita tendrá lugar en la Sala Polifemo del Teatro Góngora y reunirá al equipo artístico al completo de la producción, entre ellos Teddy Bautista, Nuria García, Macarena Gómez y Pablo Salinas. La convocatoria forma parte del proceso de creación de esta propuesta escénica, impulsada por La Factoría del Musical Cordobés, iniciativa de la productora Nurylands orientada a fortalecer el tejido artístico local.

Teddy Bautista, Macarena Gómez, Nuria García y Pablo Salinas. / Víctor Castro

Una audición que funciona como ensayo

Lejos de responder al esquema clásico de selección, la jornada está concebida como una experiencia práctica. Las candidatas, previamente seleccionadas, trabajarán directamente con el equipo en un entorno que simula un ensayo real.

El encuentro comenzará a las 11.00 horas con la llegada de las bailarinas y un calentamiento autónomo. A las 11.30, cada participante mostrará una coreografía individual de aproximadamente dos minutos. Posteriormente, desde las 12.15, se desarrollará el trabajo grupal con secuencias de estilo musical y variaciones de inspiración neoclásica.

Durante el proceso no solo se valorará la técnica, sino también aspectos como la musicalidad, la versatilidad y otras capacidades complementarias, incluyendo la voz o el potencial acrobático. En este sentido, el equipo contará con la participación de Macarena Gómez en interpretación, Pablo Salinas en dirección musical y el acróbata Alex Trickoso.

La convocatoria busca entre siete y nueve bailarinas mayores de 16 años, sin límite máximo de edad.

Un proyecto escénico con sello propio

Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas parte del último trabajo discográfico de Teddy Bautista y propone un formato poco habitual: una ópera electrónica que utiliza ese material musical como base narrativa.

La directora y coreógrafa cordobesa Nuria García desarrolló la idea escénica tras escuchar el álbum, planteando un montaje que Bautista respaldó desde el inicio. El resultado es una propuesta que combina lenguaje musical, teatral y visual para construir un relato sobre el viaje simbólico de mujeres desde Oriente hasta Occidente, con referencias al imaginario de Marco Polo.

Cada pieza funciona tanto dentro del conjunto dramático como de manera independiente, en forma de poema electrónico. El elenco estará compuesto íntegramente por mujeres, con la participación puntual de artistas invitados como el propio Bautista, Pablo Salinas o el cantante Pedro Ruy Blas.

Factoría del Musical Cordobés ha celebrado este viernes en Córdoba su primera audición presencial de bailarinas para la ópera electrónica. / Víctor Castro

Impulso a la creación desde Córdoba

Este montaje supone el punto de partida de La Factoría del Musical Cordobés, un proyecto que aspira a consolidar la ciudad como espacio de creación y producción escénica, descentralizando así la industria del musical.

La iniciativa cuenta con respaldo institucional y ya prepara una segunda producción con enfoque familiar de cara a la próxima Navidad.

En paralelo, la presencia de Teddy Bautista y Pablo Salinas en el Festival de la Guitarra refuerza esta apuesta. Ambos participarán en el encuentro divulgativo La Guitarra Cuenta el 1 de julio, mientras que Salinas ofrecerá un taller sobre inteligencia artificial aplicada a la composición musical entre los días 5 y 7 de ese mismo mes.