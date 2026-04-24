La banda cordobesa Los Aslándticos presenta su nuevo trabajo '20 años fatal de los nervios' con el que celebra dos décadas de música

Veinte años después de poner a Córdoba a bailar con su mezcla de alegría, mestizaje y letras vitalistas, los Aslándticos vuelven a mirar al origen para celebrar el camino recorrido. La banda cordobesa presenta este 24 de abril su nuevo trabajo de estudio 20 años fatal de los nervios, un disco con el que conmemora el vigésimo aniversario de El mundo está fatal de los nervios, el álbum que marcó el inicio de su trayectoria musical.

El nuevo disco de los Aslándticos está compuesto por diez temas en los que el grupo combina reediciones de algunas de sus canciones más conocidas con composiciones inéditas. El resultado mantiene el sello que ha acompañado a la formación desde sus comienzos: una mezcla de sonidos, ritmos mestizos, energía positiva y letras que hablan de la vida cotidiana, el amor, la alegría y la realidad social.

De Córdoba al circuito nacional

La historia de los Aslándticos comenzó hace más de dos décadas en Córdoba, a espaldas de la antigua fábrica de cementos Asland. Allí, Bueno Rodríguez, Alberto Invernón y Jorge Carmona empezaron a reunirse para componer y tocar sus propias canciones. Con el dinero de su primer concierto pudieron grabar su primera maqueta, el primer paso de una trayectoria que pronto empezó a crecer.

Desde sus inicios, la banda cordobesa mostró una personalidad muy reconocible, marcada por la riqueza instrumental, el mestizaje cultural y unas letras directas, cercanas y comprometidas con su público. Su primer disco, El mundo está fatal de los nervios, les permitió darse a conocer y abrirse camino en festivales y salas de todo el país.

Dos décadas después, el grupo reivindica aquella etapa fundacional con 20 años fatal de los nervios, un proyecto que no solo mira al pasado, sino que también incorpora nuevas canciones y una lectura actual de su propio repertorio.

Canciones que marcaron una generación

A lo largo de su carrera, los Aslándticos han publicado siete álbumes y ha firmado temas que forman parte de la memoria musical de muchos oyentes, como Mi primer día, La forma de mirarLa receta o Infinito. Algunas de estas canciones llegaron a situarse en los primeros puestos de las listas de éxitos y reforzaron la conexión del grupo con el público.

La banda también participó en el rodaje y la banda sonora de la película ¿Por qué se frotan las patitas?, dirigida por Álvaro Begines y protagonizada por Lola Herrera y Raúl Arévalo. En 2017, Mi primer día volvió a sonar con fuerza al formar parte de una campaña publicitaria de Donuts, y en 2018 el tema Infinito ganó nueva difusión vinculado a una campaña de Yoigo.

En este recorrido, Aslándticos ha contado además con colaboraciones de artistas como El Canijo de Jerez, Juanito Makandé, India Martínez, Rozalén, Tomasito, Arianna Puello, La Pegatina, Canteca de Macao, Hugo Salazar o Iván Hermés, entre otros nombres del panorama musical.

Nueva gira para celebrar la vida en directo

La publicación de ‘20 Años Fatal de Los Nervios’ llega acompañada de una nueva gira con la que los Aslándticos recorrerá distintos puntos de la geografía española. El directo ha sido siempre uno de los grandes puntos fuertes de la banda, que ha construido buena parte de su identidad sobre la conexión con el público y la celebración colectiva de la música.

Dentro de este tour, como no, harán parada en Córdoba en la 45º edición del Festival de la Guitarra, para celebrar con los cordobeses sus 20 años de música.