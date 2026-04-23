Jorge Fernández presenta en Fernán Nuñez su poemario 'Detrás de aquellos pájaros', ganador del 2º Premio Internacional de Poesía María Rosal

Fernán Núñez ha acogido la presentación oficial de Detrás de aquellos pájaros, la obra del escritor madrileño Jorge Fernández Gonzalo distinguida con el 2º Premio Internacional de Poesía María Rosal, según la información difundida durante el acto institucional celebrado en el municipio.

El poemario ganador ha sido elegido entre más de 600 manuscritos procedentes de distintos países, un dato que confirma el crecimiento de este certamen literario en lengua española y su creciente capacidad de convocatoria dentro y fuera de España. En la presentación participaron el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; la concejala de Cultura, Ana Cristina Jiménez; y la escritora María Rosal, que da nombre al premio.

Durante su intervención, el regidor destacó el impacto cultural del galardón en el municipio. “Esta iniciativa afianza la apuesta del municipio por la cultura como uno de sus ejes de desarrollo, ya que este premio sigue creciendo en participación y prestigio, situando a Fernán Núñez como un punto de referencia para la poesía contemporánea”, señaló Alfonso Alcaide.

Un premio literario con proyección internacional

La encargada de presentar la obra fue la poeta y catedrática María Rosal, que subrayó los valores literarios del poemario premiado. Según explicó, “el jurado ha valorado su coherencia interna, su riqueza expresiva y la capacidad de construir una voz propia”. Rosal también remarcó que “el elevado número y nivel de las obras recibidas han confirmado la consolidación del certamen a nivel internacional”.

Presentación en Fernán Núñez del poemario 'Detrás de aquellos pájaros' ganador del 2º Premio Internacional de Poesía María Rosal. / CÓRDOBA

La elección de Detrás de aquellos pájaros refuerza la dimensión del Premio Internacional de Poesía María Rosal, que en solo dos ediciones ha conseguido reunir a autores de más de veinticinco nacionalidades, con especial presencia de Hispanoamérica y Europa. El reconocimiento se consolida así como una de las propuestas culturales con mayor proyección surgidas en la provincia de Córdoba.

El ganador, Jorge Fernández Gonzalo, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Filosofía. Su trayectoria como poeta y ensayista está avalada por una docena de libros publicados y diversos reconocimientos, en una obra marcada por la reflexión, la profundidad conceptual y una mirada muy personal.

Fernán Núñez refuerza su papel en la cultura de Córdoba

La primera edición del galardón recayó en Bernard Engel por La estúpida belleza de las deflagraciones, iniciando una trayectoria definida por la calidad y la diversidad de las propuestas seleccionadas. Además, las obras premiadas son publicadas por la editorial Valparaíso en España, Colombia y México, lo que multiplica su difusión y proyección en el ámbito hispano.

El jurado de esta segunda edición ha estado formado por nombres destacados de la poesía y la crítica literaria como Luis Alberto de Cuenca, Remedios Sánchez, Raquel Lanseros, Antonio Praena, Federico Díaz-Granados y la propia María Rosal, un panel que refuerza el prestigio del certamen.

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El plazo de presentación de originales para la tercera edición permanecerá abierto hasta el 20 de junio de 2026, una nueva oportunidad para seguir ampliando el alcance de un premio que ya se ha convertido en una referencia para la poesía contemporánea.