De la Cata del Vino a la Batalla de las Flores, un finde ‘non stop’ en Córdoba para cogerle el gusto al Mayo Festivo

Córdoba calienta motores desde abril para la gran carrera del Mayo Festivo, que cuenta este fin de semana con dos de esas citas que, si bien para muchos sirven de prólogo a las grandes fiestas cordobesas, cuentan con entidad propia: la Cata del Vino Montilla-Moriles y la Batalla de las Flores.

Son dos de las citas imperdibles en un finde en el que las romerías serán las protagonistas en la provincia, donde Palma del Río también celebra su fiesta de la primavera, y que cuenta con otras propuestas atractivas en una agenda de ocio que no da respiro. A destacar, dos propuestas musicales: Víctor Manuel llega con su gira al Gran Teatro y las Guerreras K-POP aterrizan en el Teatro de la Axerquía con un concierto destinado especialmente al público infantil. ¡Comenzamos!

Cata del Vino Montilla-Moriles

La gran cita festiva con la cultura del vino y los caldos de Montilla-Moriles abre sus puertas del 23 al 26 de abril en la avenida del Alcázar con la participación de 10 bodegas y cinco restaurantes. La entrada al recinto es gratuita y, como novedad, este año se eliminan los tickets con la apuesta del pago directo para dotar al formato de mayor agilidad y evitar las colas. Lo que sí se mantiene es la apuesta por el tardeo, con un horario de 12.00 a 20.00 horas. ¿Quieres más motivos para acercarte a la Cata? Aquí tienes diez razones.

Cata del Vino Montilla-Moriles / Manuel Murillo

Combate de claveles por el Mayo Festivo

Este domingo 26 de abril, a partir de las 12.00 horas de este domingo 26 de abril, cordobeses y visitantes tienen una cita en el Paseo de la Victoria con la Batalla de las Flores. Una docena de carrozas recorrerá este paseo y la avenida de República Argentina, dando dos vueltas, y lanzando 80.000 claveles. Una celebración centenaria con la que Córdoba abre boca para el Mayo Festivo.

QuesArte Córdoba

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen desde este viernes y hasta este próximo domingo la Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, QuesArte Córdoba, una cita de acceso libre que reunirá a expositores con quesos nacionales y que coincidirá parcialmente con la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se desarrollará en la Avenida del Alcázar.

El evento, organizado por la Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos junto al Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Cultural Vino en Rama, se plantea como un espacio para «promocionar y difundir la cultura quesera, apostando fuertemente por el queso andaluz, cuya calidad, cantidad y variedad es enorme». Durante tres jornadas, el recinto abrirá en horario de 11.00 a 21.00 horas, salvo el domingo, cuando concluirá a las 16.00 horas.

Víctor Manuel en el Gran Teatro

Víctor Manuel regresa a los escenarios con su nueva gira 'Solo a solas conmigo', una propuesta que invita a la reflexión sobre la realidad actual frente al conformismo y el aislamiento social. A través de este espectáculo, el artista asturiano entrelaza el estreno de temas inéditos con los grandes himnos que han definido sus seis décadas de trayectoria, tales como 'Asturias' o 'Solo pienso en ti'. La cita es el sábado 25 de abril, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro.

El cantante Víctor Manuel. / CÓRDOBA

Las Guerreras K-POP aterrizan en la Axerquía

Cita para el público infantil en el Teatro de la Axerquía este sábado 25 de abril, desde las 21.00 horas, con el concierto de 'Las guerreras K-POP'. El show propone, a través de una historia dinámica y cercana, un espectáculo combina música actual, coreografías originales y una cuidada puesta en escena para acercar a los más pequeños al teatro desde el entretenimiento.

El espectáculo, dirigido al público familiar, trae a la capital a un referente mundial con millones de seguidores a raíz de la película animada de fantasía musical estrenada en Netflix -una de las más vistas de la plataforma- y que gira en torno a la mitología coreana.

El barbero de Picasso, sobre las tablas

La propuesta teatral del fin de semana llega de la mano de ‘El barbero de Picasso’, de Borja Ortiz de Gondra. El Gran Teatro será el escenario este viernes 24 de abril de esta hilarante comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948. Destacan en el reparto Pepe Viyuela y Antonio Molero.

Imagen promocional de 'El barbero de Picasso' / CÓRDOBA

‘Yo soy yerma’, ballet en el Teatro Góngora

Estreno absoluto de la Compañía AndanZas-TNT en el Teatro Góngora este viernes con motivo del Día Internacional de la Danza. Inspirada en la obra de Federico García Lorca, Yerma, una mujer obsesionada por su deseo de ser madre se manifiesta anómala y señalada, por no haberse sometido al modelo formal que nos impone la sociedad, ya sea en el papel de esposa, o madre, como si aún existiera una fuerza atávica. Con dirección de Juana Casado y Lucía You, Pedro Lozano e Iván Delgado en el reparto.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

El bulevar de Gran Capitán acoge del 10 de abril al 3 de mayo la 45ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que reúne a librerías de toda España con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta. Paralelamente, se celebra un programa de actividades infantiles con juegos, cuentacuentos y animación para disfrutar en familia. El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Feria Outlet de Córdoba

Feria Outlet Córdoba regresa del 24 al 26 de abril al Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba (CEFC) – Parque Joyero, reuniendo a más de 60 expositores y miles de artículos de primeras marcas con descuentos de hasta el 80 %.

Durante tres días, y en horario ininterrumpido de 10:00 h a 22:00 h, los visitantes podrán disfrutar de una gran experiencia de compra y encontrar auténticas oportunidades en moda, calzado, hogar, accesorios, cosmética, gastronomía y mucho más. Una cita imprescindible para quienes buscan calidad, variedad y precios irresistibles.

Festival de Primavera de Córdoba

Ocho espacios patrimoniales de la ciudad se llenarán de nuevo de música clásica de la mano del Festival Primavera de Córdoba, que cumple este año su tercera edición con una completa programación que se desarrollará del 16 de abril al 16 de mayo.

Este viernes 24 de abril, a las 20.30 horas, la Sala Orive acoge el concierto de American String Quartet, una de las formaciones de cámara más prestigiosas del mundo, y que es, sin duda, uno de los platos fuertes de la programación cultural de la ciudad este año. Con entrada libre hasta completar aforo.

Doble sesión en la Sala Impala

Dos conciertos este fin de semana en la Sala Impala. El viernes 24 se sube al escenario Cycle, la banda liderada por Luke Donovan y La China Patino, que está celebrando los 20 años de su icónico álbum Weak on the Rocks. Y el sábado, es el turno de Chica Sobresalto y su Gira Sísmica.

Teatro para niños

El ciclo Vamos al Teatro programa este domingo 26 de abril en el Teatro Góngora la obra ‘Yo soy salvaje’, de la Compañía La Maquiné. Narra la historia de Mona, una niña criada en la selva por el gorila Koko. Tras la destrucción de su hogar, son separados a la fuerza: Koko acaba en un zoológico y Mona en la civilización. Sin embargo, ella emprenderá un valiente viaje para rescatar a su amigo. A las 12.00 horas.

Fiesta de la primavera en Palma del Río

El sábado 25 de abril, el Paseo Alfonso XIII de Palma del Río acoge la Fiesta de la Primavera 2026, que organiza la delegación de Infancia, Adolescencia, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento. La programación incluye animación y atracciones para los pequeños, música y fiesta holly para los jóvenes, estands informativos y deporte.

La provincia se va de romería

La oferta de ocio se completa con la celebración de tres romerías en otros tantos municipios de la provincia. A saber, la romería de San Marcos en Puente Genil, la romería de las Veleras en Montoro y la romería de la Virgen de la Alcantarilla de Belalcázar.