Córdoba convierte el Día del Libro en una celebración viva de cultura, lectura y ciudadanía

Córdoba ha celebrado el Día del Libro con una jornada que ha ido mucho más allá de la conmemoración simbólica para convertirse en una auténtica fiesta de la lectura. A lo largo de la ciudad, aulas, plazas e incluso espacios sanitarios se han transformado en escenarios donde las palabras han cobrado vida, demostrando que los libros siguen siendo un punto de encuentro entre generaciones.

La literatura ha salido al encuentro de la ciudadanía en una programación diversa que ha combinado tradición, educación y participación, consolidando la lectura como una herramienta esencial para el desarrollo personal y colectivo.

La lectura como base del aprendizaje

Uno de los actos centrales se ha desarrollado en el IES Luis de Góngora, donde la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha participado en una lectura continuada de El Quijote. La responsable autonómica ha defendido la lectura como "motor de libertad y conocimiento", subrayando su papel clave en el sistema educativo.

Librería en el Día del Libro. / Víctor Castro

Durante su intervención, Castillo ha incidido en que el fomento de la lectura constituye un eje fundamental para mejorar el aprendizaje y ha recordado que el alumnado andaluz cuenta con una importante carga de lectura planificada a lo largo de su etapa obligatoria.

Además, ha destacado que leer es el primer acto de inclusión que ofrece la escuela, al tratarse de una herramienta que abre las puertas al resto del conocimiento. En este sentido, ha reconocido la labor de docentes y centros educativos por inculcar en el alumnado la pasión por los libros.

Libros que cuidan y acompañan

El Día del Libro también se ha vivido en el ámbito sanitario. El Hospital Quirónsalud Córdoba se ha sumado a la celebración con iniciativas dirigidas a sus pacientes, como la entrega de ejemplares de poesía a quienes han ingresado durante la jornada.

Además, las pantallas del centro han difundido frases célebres de autores vinculados a Córdoba, acercando la literatura a quienes atraviesan un proceso de recuperación. Esta acción pone de relieve los beneficios de la lectura, no solo como fuente de conocimiento, sino también como herramienta para reducir el estrés, mejorar el bienestar emocional y fomentar la empatía.

El hospital Quirón también se suma a la conmemoración. / CÓRDOBA

La ciudad como espacio literario

La celebración ha tenido también un marcado carácter abierto y participativo en espacios públicos. La plaza de la Corredera se ha convertido en una pequeña feria del libro gracias a la iniciativa del centro educativo Nuestra Señora de la Piedad, que ha trasladado la lectura al corazón de la ciudad.

En este enclave histórico, alumnado, familias y visitantes han compartido talleres y actividades que han transformado la plaza en un aula al aire libre, reforzando el vínculo entre educación, cultura y ciudadanía. La propuesta ha permitido fomentar el gusto por la lectura desde edades tempranas y generar un espacio de convivencia intergeneracional en torno a los libros.

Actividad realizada en La Corredera por el centro educativo Nuestra Señora de la Piedad. / CÓRDOBA

A esta programación se suma también la 45ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, instalada en el bulevar del Gran Capitán desde el pasado 10 de abril y abierta hasta el próximo 3 de mayo. Una cita ya consolidada en el calendario cultural cordobés que, un año más, ocupa el espacio dejado por la tradicional Feria del Libro, ofreciendo a los visitantes un recorrido entre volúmenes descatalogados, ediciones especiales y auténticas joyas literarias.

La jornada se ha dejado sentir además en el pulso cotidiano de la ciudad, con escaparates de librerías especialmente ambientados, recomendaciones literarias y descuentos que han animado a vecinos y visitantes a acercarse a los libros, reforzando el papel del comercio local como motor cultural.

Una tradición que mira al futuro

El peso del sector editorial respalda esta apuesta por la lectura. Solo en la provincia de Córdoba se registraron 464 títulos en papel durante el primer trimestre de 2026, lo que representa el 12,8% de la producción andaluza, en una tendencia que confirma la vigencia del libro físico.

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De este modo, la ciudad ha vuelto a demostrar que la lectura no es solo un hábito, sino un elemento vertebrador de la vida cultural y social. Un Día del Libro que, más allá de las cifras y los actos, ha servido para recordar que en cada página se abre una puerta al conocimiento, la imaginación y la libertad.