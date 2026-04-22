Publicación
José Manuel Belmonte, 40 años de arte y profundidad conceptual en un libro de artista
El Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí de Córdoba celebra el lanzamiento de la obra que conmemora las cuatro décadas de trayectoria del escultor
El Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de presentación del Libro de Artista de José Manuel Belmonte, "proyecto que nace con la idea de recopilar la labor artística de este creador cordobés, cuando se cumplen 40 años del comienzo de su carrera". De este modo lo ha afirmado el responsable de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha remarcado que “este volumen que hoy ve la luz se concibe como una obra de autor, con carácter de libro de artista, donde el contenido visual y la concepción editorial acompañan y refuerzan el universo estético del escultor”.
Duque ha insistido en que “la publicación de esta obra debe servir, además, como testimonio documental y artístico del recorrido de Belmonte, al mismo tiempo que se da a conocer su obra a un público más joven, ofreciéndoles la oportunidad de profundizar en la misma”.
“Sin duda, una ocasión única para poner en valor la evolución y experimentación de este cordobés de pro a través de su obra escultórica, uno de los máximos exponentes de su basta carrera”, ha apostillado Duque.
Profundidad conceptual
Finalmente, el también presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí ha hecho hincapié en que “el formato, la cuidada edición y el diseño están en consonancia con la contundencia formal de su obra escultórica y con la profundidad conceptual que caracterizan todas sus series de trabajo”.
José Manuel Belmonte
José Manuel Belmonte, escultor cordobés nacido en 1964, es una de las figuras más destacadas del arte figurativo contemporáneo en Andalucía y España. Formado en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria, fue discípulo del maestro Antonio Gallardo Parras y desde joven mostró un talento excepcional por la escultura.
A lo largo de su carrera, ha obtenido importantes premios como el Jacinto Higueras, el Premio Figurativas del Meam de Barcelona y la Medalla de Andalucía. Su obra, de fuerte carga emocional y social, ha sido expuesta internacionalmente en ciudades como Shanghái, Bruselas, Núremberg o Singapur, y en España en centros de arte de Madrid, Valencia, Zaragoza o Barcelona.
Las huellas de Belmonte en Córdoba
En Córdoba, su ciudad natal, ha dejado una huella imborrable con esculturas públicas como La regadora, El abuelo y el niño, El pozo de las flores, Juan de Mesa o el Monumento a la mujer cordobesa. Ha abordado temas como el Alzheimer, el cáncer o la fragilidad humana en series como Hombres pájaro, Custodios o Bestiario.
En otoño de 2025, celebraba 40 años de trayectoria con una gran retrospectiva en la Casa de Vacas del Retiro, en Madrid, consolidando su lugar como referente del arte escultórico figurativo español contemporáneo.
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