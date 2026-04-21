El musical 'El fantasma de la ópera', un clásico con 160 millones de espectadores, llega a Córdoba en el mes de mayo

La magia del gran musical calienta motores en Córdoba. Daniel Diges, Ana San Martín y al sevillano Rubén López, protagonistas de El fantasma de la ópera, han presentado este martes en el Gran Teatro el montaje que está triunfando en su gira española y que llegará a la capital cordobesa entre el 15 y el 24 de mayo.

La rueda de prensa ha concluido con una actuación musical en directo de los tres intérpretes, acompañados al piano por David Pérez, en la que han sonado tres de los temas más emblemáticos de este clásico firmado por Andrew Lloyd Webber.

El fantasma de la ópera, que ya ha pasado por Madrid y también se ha representado en México, está dirigido por Federico Bellone y cuenta con dirección musical de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión. La propuesta ha cosechado elogios tanto de la crítica como del público en su recorrido por distintos escenarios.

Rueda de prensa de presentación de 'El fantasma de la ópera' en el Gran Teatro de Córdoba, con Daniel Diges, Rubén López y Eva San Martín, protagonistas del musical, y Ángela Gudino, de la productora, junto a la presidenta del IMAE, Isabel Albás. / Víctor Castro

La adaptación de la letra corre a cargo de Silvia Montesinos, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha sido distinguido con el Premio del Público Broadway World Spain. Todos estos elementos refuerzan el peso de una producción que aspira a convertir su paso por Córdoba en una de las grandes citas culturales de la primavera.

Un clásico mundial con más de 160 millones de espectadores

Desde su estreno en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y su posterior llegada a Broadway en 1988, El fantasma de la ópera ha cautivado a más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, además de obtener más de 70 premios teatrales de relevancia internacional.

Inspirado en la novela de Gaston Leroux publicada en 1910, el musical narra la historia de una enigmática figura enmascarada que vive en los subterráneos de la Ópera de París y que se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé. La partitura incluye canciones tan reconocibles como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y su célebre obertura, convertida en un símbolo del género.

Además, esta producción se enmarca en la apuesta de Amigos Para Siempre (APS), la empresa creada en 2022 por Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas para impulsar musicales y espectáculos en español en los mercados hispanohablantes.

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