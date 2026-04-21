Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza: pronóstico muy grave

Era el cuarto toro de la tarde de nombre 'Clandestino' de 512 kilos. El animal salió sueltecito de salida y no se quedaba fijo en el capote de Morante. El de la Puebla se fue a los medios para intentar lidiarlo y pararlo. En uno de los capotazos, el morlaco se le venció directamente al muslo, hiriendo al sevillano.

Tuvo que ser trasladado de urgencia por los banderilleros a la enfermería para ser intervenido. Alli fue operado por el equipo de Octavio Mullet de una cornada en el glúteo.

Según reza el parte médico, se trata de una cornada muy grave ‘en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacia postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave’.

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Antes en su primero cortó una oreja tras dejar una faena de gran calidad con la mano diestra y torear de forma sublime con el capote.