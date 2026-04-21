La Junta autoriza la restauración del retablo de la capilla de la Encarnación en la Mezquita-Catedral de Córdoba afectado por el incendio

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha emitido informe favorable sobre el proyecto de conservación y restauración del retablo de la capilla de Nuestra Señora de la O, también conocida como capilla de la Expectación de Nuestra Señora o de la Encarnación, ubicada en la Mezquita‑Catedral de Córdoba, una de las más afectadas por el incendio del pasado 8 de agosto.

El proyecto plantea garantizar la estabilidad estructural del retablo, frenar los procesos de deterioro activo, recuperar la lectura estética y la unidad visual, documentando exhaustivamente todas las actuaciones, asegurar la reversibilidad y compatibilidad de los materiales empleados, así como mejorar las condiciones de conservación preventiva, incorporando protocolos de control ambiental, seguimiento técnico y mantenimiento regular por personal especializado, según informa la Junta de Andalucía.

La reintegración de dorados se realizará mediante técnica de rigattino con pigmentos metálicos discernibles, garantizando la diferenciación respecto al original y preservando la historicidad del bien.

El proyecto prevé una duración aproximada de unos cinco meses, incluyendo desmontaje, embalaje, consolidación estructural, tratamiento de superficies y reensamblaje.

Daños derivados del incendio en la Mezquita-Catedral el pasado mes de agosto

El análisis técnico presentado constata que el deterioro del conjunto responde mayoritariamente al envejecimiento natural de los materiales, si bien se registraron daños específicos derivados del incendio ocurrido el pasado mes de agosto y del posterior colapso parcial de la bóveda, que provocaron el desprendimiento de elementos salientes posteriormente recuperados en las labores de emergencia.

El estudio previo clasifica las patologías en diferentes bloques. Respecto a la estructura del retablo y esculturas presentan rozamientos, golpes, alabeos, desensambles, inestabilidad en uniones, piezas sueltas, grietas, fisuras, debilidad de colas, microfisuras y corrosión en elementos metálicos.

La superficie dorada tiene suciedad generalizada, desprendimientos y exfoliaciones, barnices oxidados, lagunas, riesgos de nuevos desprendimientos, desgastes, repintes y levantamientos.

El informe no detecta patologías biológicas, aunque sí restos de antiguas infestaciones tratadas tras el incendio. En cuanto a los elementos pictóricos y escultóricos, el lienzo central de La Anunciación presenta estabilidad y requiere control continuado, mientras que los medallones, esculturas y relieves muestran suciedad superficial, pérdidas puntuales de policromías y microfracturas. Respecto a los factores exógenos, se ha detectado incidencia de radiación solar a través de dos vidrieras con pérdidas, provocando fluctuaciones lumínicas, térmicas y presencia de contaminación.

Protección legal y relevancia patrimonial

La Mezquita‑Catedral de Córdoba fue declarada Monumento Nacional en 1882 y es Bien de Interés Cultural (BIC), además de estar inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. El retablo, como parte consustancial del inmueble, queda sujeto a la normativa establecida en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en el Código Civil, requiriendo autorización previa para cualquier intervención.