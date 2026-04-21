Fernando Aramburu, escritor, sobre su encuentro literario en Córdoba: “Yo no voy esperando nada para mí, voy a ofrecérselo al público”

El encuentro con Fernando Aramburu en Córdoba se plantea como una conversación en la que el autor desgrana las ideas que atraviesan su nueva novela Maite y el modo en que estas se construyen desde la escritura. Más que una presentación al uso, la cita permite acercarse a su forma de entender la literatura y a las preguntas que siguen marcando su obra.

-Llega a Córdoba para presentar Maite en un formato de conversación con Marta Jiménez. ¿Cómo será ese encuentro con los lectores?

-Sí, exactamente. Llevamos a cabo el formato habitual, que suele llamarse conversatorio. En todo caso, una interlocutora me formulará preguntas. No descarto que haya también la posibilidad de conversar, no solamente de responder preguntas. Tal vez al final se deje la opción de que la gente haga preguntas. Y bueno, pues presentaré mi última novela. Y si se da la circunstancia, contaré episodios, anécdotas, detalles relacionados no solamente con el contenido del libro, sino también con el proceso de escritura.

- Centrándonos en Maite, ¿qué historia y qué enfoque propone esta nueva novela?

-Bueno, mi novela Maite forma parte de una serie llamada Gentes vascas. De hecho, es la quinta entrega. Cada uno de esos títulos es independiente, no hace falta leer uno para entender los siguientes. Y Maite es una novela de convivencia de tres mujeres emparentadas por lazos familiares durante los cuatro días en que estuvo secuestrado el concejal Miguel Ángel Blanco hasta su posterior asesinato. Eso, vamos a decir, en líneas muy generales, es el contenido argumental de mi libro.

- Su obra vuelve a un territorio muy presente en su literatura. ¿Qué le lleva a seguir escribiendo sobre esa realidad?

Yo escribo sobre mi tierra natal porque considero que muchas cosas lamentables, tristes, sangrientas, dolorosas que ocurrieron allí son para mí algo mucho más que un simple tema. Es una vivencia personal que llevo conmigo, que me sigue interpelando y sobre la cual me gustaría dejar un testimonio por vía de la literatura. Ahora bien, también escribo sobre otras cuestiones, pero esta en particular me sigue interpelando, me sigue reclamando respuestas por la vía de la literatura.

- En ese sentido, ¿qué papel cree que tiene la literatura cuando aborda temas que siguen siendo delicados o incómodos?

La literatura es en principio una aportación cultural del primer orden. Literatura supone lenguaje escrito con intención artística. Y el ser humano es inconcebible sin su capacidad expresiva, sin su componente lingüístico. ¿En qué lugar, si no es en la literatura, podemos encontrar lo que podemos llamar la excelencia del lenguaje usado? De todos modos, yo no supedito la creación literaria al logro de fines históricos, políticos, ni siquiera estéticos. Yo tengo ya suficiente con tratar de ofrecer a las personas que se toman la molestia de acercarse a mis libros literatura de buena calidad.

- ¿Cree que el paso del tiempo influye en la manera de contar este tipo de historias?

Sí, naturalmente. El tiempo pasa y se lleva muchas cosas con él y trae otras nuevas. Cambian las circunstancias colectivas e individuales. Y, naturalmente, esto deja una huella clarísima en las manifestaciones artísticas. No hablamos como hablaban los castellanos o los andaluces del siglo XV. No estamos sometidos a los mismos conflictos ni tenemos las mismas aspiraciones. Todo esto deja huella y por eso tiene sentido seguir escribiendo, porque de alguna manera los escritores somos como cronistas de nuestra época. Dejamos un testimonio variado y, entre unos y otros, componemos una especie de dibujo general de nuestro tiempo.

- Cuando el lector cierra Maite, ¿qué le gustaría que se llevara de la novela?

Yo eso no lo puedo prever considerando que cada lector o lectora es una persona singular, que cada cual acude a los libros con una perspectiva propia, con unos gustos, preferencias, convicciones propias. Yo ofrezco un texto y son los lectores los que, a partir de ese texto, tienen que montarse una historia en su cerebro mediante la lectura. Ahora bien, si mi libro llegase a ser, para un número razonable de personas, significativo o incluso emocionante, pues yo daría el trabajo por válido. Creo que habría merecido la pena abordarlo.

- Y de cara al encuentro en Córdoba, ¿qué espera de ese diálogo con el público?

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En realidad yo no espero nada, salvo complacer al público, no aburrirlo en exceso. Procuraré ofrecer vestigios de mi verdad personal, mostrar cómo trabajo, por qué hago las cosas, y si el público al final se va complacido, considera que no ha perdido el tiempo escuchando a un pelma, pues yo me daré por satisfecho. Yo no voy esperando nada para mí, voy a ofrecérselo al público.