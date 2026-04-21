El escritor Eugenio Fuentes presenta en Córdoba su último libro, 'Wendy': "Muchas novelas negras empiezan con un crimen, esta lo hace con un nacimiento"

El escritor Eugenio Fuentes (Montehermoso, Cáceres, 1958) presentará este miércoles en Córdoba su última novela, 'Wendy', en la Biblioteca Grupo Cántico, dentro del ciclo Círculo Negro y en conversación con la periodista Ángela Alba en un encuentro con los lectores organizado por el Centro Andaluz de las Letras.

Desde el año 2003, Fuentes publica sus novelas en Tusquets Editores. De su obra, destacan la minuciosidad de los retratos psicológicos de sus personajes, el control del tempo de la intriga criminal y la crítica de la realidad social, por lo que se ha convertido en un referente de la actual novela negra española, reconocido internacionalmente con traducciones de algunas de sus novelas a doce idiomas.

Lejos de la presentación al uso, Eugenio Fuentes propone en Córdoba un encuentro abierto en el que el protagonismo no recaiga solo en el autor, sino también en los lectores. "Quiero un diálogo abierto donde no haya ningún atisbo de clase magistral ni tampoco quedarse en lo puramente anecdótico", señala. Su intención es que el público participe, pregunte y comparta impresiones, "que comenten lo que les ha gustado y también lo que no", apunta, con la idea de profundizar no solo en la novela, sino también en un género "tan de actualidad" como la novela negra.

Más allá de los datos visibles

En Wendy, Fuentes construye una historia que parte de la desaparición de una joven vinculada a la difusión de imágenes íntimas en el entorno del fútbol de élite. Sin embargo, el propio autor subraya que ese conflicto es solo el punto de partida. "De lo que trata la novela es de quién somos cada uno de nosotros", explica. La obra se adentra así en la identidad de su protagonista, en lo que hay más allá de los datos visibles, "quién es más allá de lo que dice en su carnet de identidad, lo que siente, por qué se le ha hecho daño".

Uno de los elementos que distingue esta novela dentro del género es su planteamiento narrativo. Frente a los esquemas más habituales, Fuentes introduce un giro en el punto de arranque, "muchas novelas negras empiezan con un crimen. Esta novela empieza con un nacimiento". Con ello, busca construir una relación distinta con el lector, apoyada en la emoción y en una implicación progresiva con la historia.

Esa búsqueda de la emoción es, precisamente, uno de los pilares de su escritura. El autor reconoce que hoy el reto es mayor que nunca: "Hay que hacer algún tipo de innovación", afirma, en referencia a un contexto en el que la atención del lector se reparte entre múltiples estímulos. Junto a ese objetivo, destaca también la importancia del estilo y el lenguaje, "una novela, por el hecho de ser negra, no puede bajar ni un ápice la intensidad en el cuidado del lenguaje".

Buena acogida de la novela

La recepción de Wendy está siendo, según el propio Fuentes, especialmente positiva. "Las críticas están siendo como ninguna otra de mis novelas anteriores", asegura, aunque evita ir más allá y se limita a mostrar su agradecimiento "Solo siento agradecimiento, tanto hacia la crítica como hacia los lectores que han dedicado horas a la novela".

Con una trayectoria consolidada dentro del género, el escritor insiste en que sigue afrontando cada libro como un proceso de aprendizaje. "Me sigo considerando un aprendiz", afirma, subrayando además la evolución constante de la novela negra, "cuanto más sé de ella, menos sé". A su juicio, se trata de un género cada vez más abierto, en el que las fronteras se han ido diluyendo y que continúa transformándose con nuevas aportaciones.

De cara a su regreso a Córdoba, Fuentes recuerda el vínculo previo con el público local, al que define como "muy cariñoso". En esta ocasión, su objetivo es claro, "intentaré que pasen un buen rato", resume, fiel a esa idea de encuentro cercano que marcará la cita en la Biblioteca Grupo Cántico.