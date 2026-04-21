El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la segunda fase del proyecto ‘Una historia de las palabras en la Antigüedad’, una iniciativa que permitirá completar el material didáctico distribuido en las bibliotecas municipales de la provincia con la adquisición de 100 cajas que reproducen los elementos utilizados para la escritura en distintas civilizaciones antiguas.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha explicado que esta nueva etapa “supone la adquisición de 100 cajas con los materiales que simulan a los utilizados para la escritura en la antigüedad correspondientes a las cuatro civilizaciones que aparecen en el material didáctico de la primera etapa de la iniciativa”.

Una experiencia nacida en Lucena

Siles ha recordado que el objetivo de la Diputación ha sido compartir con todas las bibliotecas municipales de la provincia una experiencia que ya se venía desarrollando con éxito en Lucena.

En este sentido, ha señalado que “nuestro ánimo fue compartir con todas las bibliotecas municipales de la provincia una experiencia de éxito que se venía desarrollando en Lucena, primero con la edición del material de apoyo ideado por las bibliotecarias de este municipio para después completarlo con esta segunda fase”.

El proyecto comenzó en 2024 con la edición del material impreso de animación a la lectura bajo el mismo título y ahora se amplía con la fabricación y entrega del denominado ‘Cajón Bibliotheke’ a todas las bibliotecas de la provincia.

Un cajón para recrear la escritura antigua

La responsable provincial ha explicado que este cajón contiene materiales que simulan los utilizados para la escritura en la Antigüedad, permitiendo fabricar artefactos y emular los tipos de escritura de las civilizaciones reflejadas en el cuento didáctico.

La Diputación presenta la segunda fase del proyecto ‘Una historia de las palabras en la Antigüedad’. / CÓRDOBA

Así, el alumnado podrá reproducir la escritura cuneiforme sobre tabletas de arcilla mediante el uso del cálamo de los escribas, o escribir sobre pergamino o papiro para acercarse a la escritura jeroglífica egipcia, entre otras posibilidades.

Según ha detallado Siles, una vez concluidos los talleres, el cajón servirá también para conservar los documentos facsímiles elaborados, en un gesto que representa la etimología de la palabra biblioteca como “depósito de libros” y simboliza la función de las primeras bibliotecas como espacios de custodia del saber.

Fomento de la lectura entre los más jóvenes

La diputada ha subrayado que esta propuesta se suma a otras iniciativas orientadas a acercar la lectura al alumnado de forma lúdica, haciéndolo protagonista del proceso y teniendo en cuenta su edad, sus intereses y sus aficiones.

Para Siles, el proyecto persigue cambiar la percepción de que leer supone un esfuerzo añadido y presentar el libro y la biblioteca como una experiencia amena, accesible y divertida.

“Esta iniciativa pretende modificar la actitud percibida entre la población joven de que ponerse a leer es un esfuerzo añadido, ofreciendo la lectura como una experiencia divertida y amena que acabe acercándolos al mundo del libro y a la biblioteca y sus profesionales como aliados para el acceso a un mundo de experiencias e información a través de la lectura”, ha afirmado.

Alcance provincial

La delegada ha destacado que esta actuación permitirá llegar de manera indirecta a 76.000 niños y niñas de la provincia, además de reforzar el papel de las bibliotecas como espacios vivos y abiertos al disfrute de la cultura y al acceso a la información.