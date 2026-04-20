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La colaboración más polémica de Kase.O: "Me divierte mucho oír lo lloros de los ofendiditos de turno"

El MC aragonés se encuentra inmerso en la fase final de su nuevo disco que verá la luz este 2026

Kase.O cierra su gira con un espectacular concierto en Zaragoza

Kase.O cierra su gira con un espectacular concierto en Zaragoza / Jaime Galindo / EPA

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El MC aragonés Kase.O, que se encuentra inmerso en la fase final para publicar su nuevo disco a lo largo de este año, acaba de lanzar una nueva colaboración, en este caso, es él el que colabora en el disco de otra artista, en el de la dominicana Tokischa con la que ha grabado una nueva canción que se titula 'Mono', y que ya se puede escuchar en todas las plataformas.

Una publicación que ha venido acompañada por un mensaje directo del zaragozano en sus propias redes sociales: "¿Por qué hice esta colabo? Porque amo a Tokischa y la libertad de pensamiento que representa. Y porque me divierte mucho oír los lloros de los ofendiditos de turno".

Mención a 'Pura droga sin cortar'

Como es habitual en la rapera dominicana, la letra de la canción es cruda y descarnada. El estribillo dice: "Me quieren drogar, me quieren asfixiar / No tiene convicio de 'singá' / Tú ere' el amor de mi vida / Un vicio que no tiene salía". A lo largo de la canción, el propio Kase.O nombra una de sus canciones, 'Pura droga sin cortar'.

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El anuncio de Kase.O del lanzamiento de la canción.

El anuncio de Kase.O del lanzamiento de la canción. / INSTAGRAM

Tokischa es una artista que no busca agradar a todo el mundo: juega a provocar, a romper límites y a incomodar. Por eso tiene tanto hate como fans—y precisamente esa polémica es parte de su marca. Entre otras polémicas, Tokischa tiene una denuncia de Abogados Cristianos por la aparición de la artista "semidesnuda" en una iglesia de San Sebastián en la grabación de un videoclip.

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