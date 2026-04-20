Benet Casablancas, nombrado presidente honorífico del Gala Fest de Córdoba

El reconocido compositor y musicólogo Benet Casablancas ha sido nombrado presidente honorífico del Gala Fest, el festival de música de cámara de Córdoba organizado por la Fundación Antonio Gala junto a la Camerata Gala - Fundación Antonio Gala.

Este nombramiento supone un nuevo impulso para el certamen, al consolidar su proyección artística y reforzar su compromiso con la excelencia musical y la creación contemporánea. La incorporación de Casablancas, una de las figuras más destacadas del panorama musical europeo actual, aportará al festival prestigio, experiencia y una mirada estrechamente vinculada al desarrollo de la música de cámara en el siglo XXI.

Refuerzo del proyecto artístico

El Gala Fest, que se celebra en la ciudad de Córdoba, se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario cultural andaluz, reuniendo a intérpretes de primer nivel y ofreciendo una programación que combina el repertorio clásico con propuestas innovadoras.

Desde la organización se ha subrayado que este nombramiento “refuerza la identidad del festival como un espacio de encuentro entre tradición y vanguardia”, al tiempo que pone de relieve la sintonía entre la trayectoria artística de Casablancas y los valores que promueve el certamen.

Compromiso con la música de cámara

Por su parte, Benet Casablancas ha expresado su agradecimiento por esta distinción y ha manifestado su voluntad de contribuir al crecimiento del festival, así como de respaldar nuevas iniciativas orientadas a impulsar el talento emergente y la difusión de la música de cámara.

Con este nombramiento, el Gala Fest reafirma su vocación de excelencia y su papel como plataforma cultural de referencia en el ámbito musical nacional e internacional, en un momento en el que el festival prepara ya la presentación de su sexta edición.