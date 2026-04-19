Talleres, juegos, 'scape rooms', presentaciones....Córdoba celebra el Día del Libro con actividades en la Grupo Cántico y el Arqueológico

La Biblioteca Provincial Grupo Cántico de Córdoba y el Museo Arqueológico se suman estos días a la programación que la Junta de Andalucía ha organizado con motivo del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que se conmemora el 23 de abril. En el caso de la capital, la Biblioteca Grupo Cántico acogerá un calendario con propuestas como la presentación del último libro del helenista Pedro Olalla y del escritor Fernando Aramburu, encuentros con el psicólogo Joan Garriga y el poeta Pablo García Casado e incluso una lectura silenciosa comunitaria. Además, el Museo Arqueológico de Córdoba plantea una narración oral sobre el pasado de la ciudad dirigida a un público familiar.

Estas iniciativas forman parte del programa global impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, que, a través de su red de bibliotecas, museos, conjuntos y archivos, ha preparado medio centenar de actividades para todos los públicos: talleres, juegos de escape room, teatro, presentaciones de libros, encuentros con autores, visitas guiadas, cuentacuentos y exposiciones, entre otras. La consejera Patricia del Pozo destaca que se trata de una programación «amplia y variada» y subraya el valor del libro como «vehículo de conocimiento accesible para todos y para la mejora de la convivencia».

La efeméride del 23 de abril fue establecida por la Unesco (aprobada el 15 de noviembre de 1995) al coincidir en esa fecha de 1616 el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Además, ese día se celebra la entrega del Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en castellano.

En paralelo, el Centro Andaluz de las Letras (CAL) participa un año más con la elaboración, difusión y lectura de un manifiesto, que en esta edición firma Sara Barquinero, autora de La chica más lista que conozco, y que ofrecerá una conferencia titulada La lectura como placer prohibido, en la que defiende que el hábito de leer «puede configurarse como un placer prohibido o una transgresión».

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La programación, que arrancó el 18 de abril, se extiende al conjunto de Andalucía con actividades también en bibliotecas, archivos, museos y conjuntos en las ocho provincias.