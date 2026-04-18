El cordobés Miguel Moreno reabre su historia con 'Carmen' en Granada

El pasado 9 de abril abrió sus puertas en la Fundación Rodríguez-Acosta la exposición Carmen, un proyecto que, más que una muestra al uso, se siente como una vuelta a casa. Su autor, Miguel Ángel Moreno Carretero, lleva más de dos décadas dialogando con ese lugar sin haberlo abandonado del todo nunca.

Moreno Carretero, natural de El Carpio (Córdoba), no esconde que este proyecto viene de lejos. De hecho, cuesta entender Carmen sin remontarse a 2004, cuando llegó como becario a la fundación y vivió allí durante mes y medio. Aquel tiempo fue menos una estancia que una especie de suspensión, un cambio en su forma de mirar.

Durante esos días, el artista habitó el espacio como pocos pueden hacerlo: desde dentro, en silencio, conviviendo con la arquitectura, los jardines y la memoria del pintor José María Rodríguez-Acosta, creador del conjunto. Algunas ideas nacieron entonces y tomaron forma; otras quedaron en pausa hasta ahora. Carmen es, en buena medida, el resultado de volver a abrir ese cuaderno.

Asistentes a la inauguración de la muestra. / CÓRDOBA

Un proyecto cocinado a fuego lento

Lo que ahora se puede ver hasta el 24 de mayo no es una ocurrencia reciente. Moreno cuenta que ha ido preparando este trabajo durante años, revisitando mentalmente aquel primer contacto con el lugar y dejándolo madurar con su propia trayectoria. Todo ello, se nota ahora en la forma en que las piezas encajan en el jardín, sin imponerse, como si siempre hubieran estado ahí.

La exposición, comisariada por Kauh arquitectura & paisajismo y con la colaboración de la Fundación Rafael Botí, propone ocho intervenciones repartidas por distintos puntos del Carmen. Esta colaboración crea "una conexión cordobesa muy interesante", volviendo a poner el arte y la creación de la provincia en el centro.

Escena, Imagen, Figura, Estilo, Monumento, Paisaje, Modelo y Fuga son los nombres de las distintas intervenciones, cada una vinculada a un espacio concreto: el teatro, los estanques, las terrazas o el criptopórtico. En todas ellas "hay un interés claro por dialogar con el entorno", ya sea a través de la historia del lugar, de referencias artísticas o de elementos propios de la arquitectura del Carmen.

Miguel Ángel Moreno Carretero, María Estela García e Íñigo Entrala. / CÓRDOBA

Un lenguaje que mezcla disciplinas

La forma de trabajar de Moreno -marcada por la pintura, la escultura, la instalación y el arte público- se percibe con claridad en este proyecto. Las obras cruzan esos lenguajes y los adaptan al jardín, que aquí funciona tanto como escenario como material de trabajo.

En algunas piezas, como Escena, se altera la relación entre espectador y obra. En otras, como Figura, el movimiento introduce una dimensión casi escénica dentro del propio espacio. Imagen juega con el reflejo y la inestabilidad visual, mientras que Paisaje transforma un elemento habitual de la pintura, el caballete, en una estructura que ocupa y mide el entorno. También hay lugar para la reconstrucción y la memoria, como en Modelo, o para la dimensión sonora en Fuga, donde la música de Serguéi Rajmáninov acompaña el recorrido en el interior del criptopórtico.

Un proyecto que mira hacia atrás sin quedarse ahí

Más que una mirada retrospectiva, Carmen funciona como una superposición de tiempos. Por un lado, recoge la experiencia de 2004; por otro, incorpora todo lo que ha sucedido en la trayectoria del artista desde entonces.

El resultado es un conjunto de obras inéditas que no buscan imponerse al espacio, sino integrarse en él, retomando esa relación entre arte y paisaje que define tanto al Carmen como al propio trabajo de Miguel Ángel Moreno Carretero.

La exposición podrá visitarse en la sede de la Fundación Rodríguez-Acosta, en Granada, hasta el 24 de mayo, ofreciendo una oportunidad para recorrer este enclave desde una perspectiva contemporánea, en la que pasado y presente conviven sin necesidad de explicaciones forzadas.