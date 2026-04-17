Cultura en Córdoba
Natalia Kutateladze y Salvador Vázquez protagonizan el concierto 'El arte de esconder' de la Orquesta de Córdoba el 23 de abril
El programa, que explora la introspección y el contraste en la música, incluye el 'Réquiem de cuerdas' de Takemitsu, la Sinfonía 9 de Shostakovich y 'La muerte de Cleopatra' de Berlioz
La Orquesta de Córdoba presenta el próximo 23 de abril a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Córdoba el concierto titulado «El arte de esconder», un sugerente programa dirigido por Salvador Vázquez que contará con la participación de la reconocida mezzosoprano Natalia Kutateladze. Bajo una cuidada selección de repertorio, el concierto propone un recorrido musical que ahonda en las zonas más enigmáticas, intensas y evocadoras de la creación sonora.
Tres obras de gran fuerza expresiva dialogan entre sí para construir una experiencia artística marcada por el contraste, la introspección y la revelación. El programa se abre con el delicado Réquiem para cuerdas (1957) de Tōru Takemitsu, una pieza de profunda sensibilidad que invita al recogimiento a través de una escritura sutil y atmosférica. A continuación, la voz de Natalia Kutateladze dará vida a La muerte de Cleopatra (1829) de Héctor Berlioz, una dramática escena lírica que combina intensidad emocional y virtuosismo interpretativo.
Como cierre, la Orquesta de Córdoba abordará la Sinfonía n.º 9 en mi bemol mayor, op. 70 (1945) de Dmitri Shostakovich, una obra que, bajo su aparente ligereza, encierra ironía, tensión y múltiples lecturas, reflejando el complejo contexto histórico en el que fue concebida. El arte de esconder se presenta, así como un viaje sonoro que invita al público a descubrir lo oculto, lo sugerido y lo revelador en la música, a través de un programa de gran riqueza estética y emocional.
Salvador Vázquez
Salvador Vázquez (1986) fue nombrado la temporada pasada director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba. Reconocido como uno de los directores de orquesta más vibrantes y carismáticos de la nueva generación en España, destaca por su apasionado compromiso que le lleva a combinar ópera y música sinfónica, que ha cosechado múltiples elogios de la crítica. Ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Brasil). Ha colaborado con cantantes y solistas de la talla de Anna Fedorova, Nancy Fabiola Herrera, Raquel Lojendio, Vadym Kholodenko, Daniel Ciobanu, Ainhoa Arteta, Jorge Luis Prats, Alexandra Dovgan, o Javier Comesaña entre muchos otros y ha sido asistente de directores como Domingo Hindoyán, Anu Tali, Antonello Allemandi, Gianluca Marcianò etc. En temporadas recientes, destacan los éxitos en su debut en el Teatro de la Zarzuela junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, así como el proyecto conjunto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Orquesta de Córdoba, interpretando la integral de conciertos para piano de Rachmaninov, realizando un maratón conmemorativo por el 150 aniversario del compositor.
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